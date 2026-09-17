Οι δωρεές στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη γίνονται κινητή κοινωνική κουζίνα

Μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς λαμβάνει σάρκα και οστά στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία του, αντί στεφάνων, θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας. Αυτή η νέα δομή θα φέρει το όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή και θα προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Το ποσό και ο σκοπός της δωρεάς

Συνολικά, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η Humanity Greece, το ποσό αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά για τη δημιουργία της κινητής κοινωνικής κουζίνας. Η κουζίνα αυτή θα είναι σε θέση να μεταφέρεται σε διάφορες περιοχές, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε όσους το χρειάζονται.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, μετατρέποντας την απώλεια σε μια πηγή συνεχούς βοήθειας για τους συνανθρώπους μας.

Η κοινωνική δράση του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια έντονη κοινωνική δράση, μέσα από τη συνεργασία του με τη Humanity Greece. Στήριζε ενεργά ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους και χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα για τις κινήσεις του.

Αυτή η αθόρυβη αλλά δυνατή και ουσιαστική προσφορά του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την οικογένειά του. Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε από όσους ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του κατά την κηδεία του, αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν τον οργανισμό Humanity Greece.

Η ανταπόκριση του κόσμου και το μήνυμα της Humanity Greece

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της οικογένειας ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το σημαντικό ποσό. Το ποσό αυτό μετατρέπεται πλέον σε μια απτή πράξη αλληλεγγύης, συνεχίζοντας το έργο του τραγουδιστή.

Σε ανακοίνωσή της, η Humanity Greece ανέφερε: «Όταν ένας άνθρωπος «φεύγει», αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται.»

Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr