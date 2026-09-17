Ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ σε guest εμφάνιση στη σειρά «Το σόι σου»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο νεαρός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, ετοιμάζεται να κάνει ένα ασυνήθιστο βήμα, καθώς θα πραγματοποιήσει guest star εμφάνιση στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά «Το σόι σου». Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα και αναμένεται να γίνει viral, φέρνοντας τον ποδοσφαιριστή από τα γήπεδα στο τηλεοπτικό πλατό.

Ο ποδοσφαιριστής στην τηλεόραση

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης βρέθηκε στο πλατό της σειράς «Το σόι σου» για τις ανάγκες του ρόλου του. Η συμμετοχή του, η οποία χαρακτηρίζεται ως guest star εμφάνιση, θα τον φέρει να υποδύεται το αγόρι της Σάντρας, ενός χαρακτήρα που ενσαρκώνει η ηθοποιός Βάσια Γκολφινοπούλου. Αυτή η μετάβαση από τον αθλητικό χώρο στον χώρο της υποκριτικής δεν είναι συνηθισμένο γεγονός στη χώρα μας, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η παρουσία του 20χρονου χαφ στην τηλεοπτική επιτυχία προαναγγέλθηκε μέσα από το επίσημο προφίλ της σειράς «Το σόι σου» στο Instagram. Μάλιστα, δημοσιεύτηκε φωτογραφία στην οποία ο Δημήτρης Καλοσκάμης ποζάρει μαζί με τον πρωταγωνιστή της σειράς, Μελέτη Ηλία, φορώντας κασκόλ και μπλούζα της ΑΕΚ, αναδεικνύοντας τη σύνδεση με την ομάδα του.

Η πρεμιέρα και οι αντιδράσεις

Η guest star εμφάνιση του Δημήτρη Καλοσκάμη έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στην πρεμιέρα του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου». Η πρεμιέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 του μήνα, στις 20:00. Ο νέος κύκλος επεισοδίων ξεκινά με την αποχώρηση του Νάσου, ο οποίος φεύγει για φαντάρος, ενώ ένα νέο φλερτ αναστατώνει το σπίτι του Σάββα.

Ο Σάββας, τον οποίο υποδύεται ο Μελέτης Ηλίας, βιώνει αρχικά κατάσταση σοκ όταν μαθαίνει ότι και η άλλη κόρη του, η Σάντρα, έχει αγόρι. Ωστόσο, η καρδιά του πηγαίνει στη «θέση» της και η αρχική του έκπληξη μετατρέπεται σε ανακούφιση και χαρά, όταν βλέπει ποιος είναι ο νέος σύντροφος της κόρης του, ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Η σύνδεση με την ΑΕΚ

Η παρουσία του Δημήτρη Καλοσκάμη στη σειρά φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την αγάπη του πρωταγωνιστή Μελέτη Ηλία για την ΑΕΚ. Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Σάββα, είναι γνωστός και δεδηλωμένος οπαδός της Ένωσης. Αυτή η κοινή αγάπη για την ομάδα ίσως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παρουσία του ποδοσφαιριστή στο τηλεοπτικό πλατό.

Ο Μελέτης Ηλίας, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story στο οποίο ποζάρει μαζί με τον Δημήτρη Καλοσκάμη. Η ανάρτηση αυτή, μαζί με εκείνη του προφίλ της σειράς, με τους δύο να φορούν κιτρινόμαυρα, υπογραμμίζει την αεκτζήδικη ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει στην πρεμιέρα της σειράς.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Καλοσκάμη

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης, αν και αφοσιωμένος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, βρήκε τον χρόνο να αφήσει για λίγο τα γήπεδα για την τηλεοπτική του εμφάνιση. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, εκτός από την παρουσία του στην ΑΕΚ, είναι και βασικό μέλος της εθνικής Ελπίδων. Αυτή την περίοδο, ο 20χρονος χαφ έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική αποστολή με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, στην οποία ο Καλοσκάμης αποτελεί βασικό «γρανάζι», έχει ακόμα τρία ματς να δώσει. Οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι, καθώς θα καθορίσουν την πρόκριση της Γαλανόλευκης για το EURO K21 2027. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο Καλοσκάμης έκανε αυτή την ξεχωριστή εμφάνιση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Gazzetta