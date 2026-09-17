Οι «Μπλε Ώρες» επιστρέφουν απόψε Πέμπτη (17/9) στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, υποσχόμενες νέες συγκλονιστικές εξελίξεις που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά, η οποία έχει ήδη κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών από το πρώτο της επεισόδιο, χαρίζοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στον σταθμό, ετοιμάζεται για μια νέα «καταιγίδα» γεγονότων. Το επεισόδιο φέρνει στο προσκήνιο τη σύλληψη του Άγγελου, ενώ ο Διονύσης συνεχίζει την επιθετική του συμπεριφορά, στρεφόμενος αυτή τη φορά και κατά της Ελένης.

Οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο

Στο νέο επεισόδιο, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν σταματούν, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και μυστηρίου που διαρκώς κορυφώνεται. Νέοι ύποπτοι προστίθενται στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την υπόθεση και καθιστώντας δυσκολότερη την αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, ένα ακόμα σκοτεινό σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή, γεννώντας καινούργια και επικίνδυνα ερωτηματικά για την πορεία των γεγονότων και τις τύχες των πρωταγωνιστών.

Η σκιά του κινδύνου παραμένει διαρκώς πάνω από την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), η οποία φτάνει στο σπίτι της Νικολέτας (Ελένη Βαΐτσου) σαν κυνηγημένη. Η παρουσία ενός περιπολικού που είναι στημένο απ’ έξω, υπογραμμίζει την απειλή που την περιβάλλει και την αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο.

Ο Διονύσης κλιμακώνει τις απειλές

Ο αστυνόμος (Πασχάλης Τσαρούχας) συναντά τον Διονύση (Γιώργο Κυριάκου) και του ξεκαθαρίζει με σκληρό ύφος πως αν τολμήσει να επιτεθεί ξανά στην Εύα, θα το μετανιώσει πολύ άσχημα. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται ως απάντηση στην προηγούμενη επιθετική συμπεριφορά του Διονύση, δείχνοντας ότι η αστυνομία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του.

Παρά την σαφή προειδοποίηση, οι απειλές του Διονύση γίνονται ακόμα πιο σκοτεινές και επικίνδυνες. Αυτή τη φορά, ο Διονύσης δεν περιορίζεται στην Εύα, αλλά στοχοποιεί και τη θεία Ελένη (Βάνα Μπάρμπα), επιτιθέμενος σε αυτήν. Η κίνηση αυτή προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο στην ένταση και την αγωνία των τηλεθεατών, καθώς η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οι συνέπειες μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

Το διεστραμμένο παιχνίδι του Πέτρου και η σύλληψη του Άγγελου

Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) κάνει την εμφάνισή του στο σπίτι της Νικολέτας, κρατώντας ένα μονόπετρο. Η κίνησή του αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός ακόμα διεστραμμένου παιχνιδιού από μέρους του, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην περίπλοκη πλοκή της σειράς και ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από τις προθέσεις του.

Ο αστυνόμος συνεχίζει τις εντατικές έρευνές του, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τους υπόπτους. Στριμώχνει τη Νικολέτα και απαιτεί να μάθει την αλήθεια: πού βρισκόταν πραγματικά η Εύα και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) τη νύχτα της δολοφονίας; Οι απαντήσεις που λαμβάνει, αντί να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, ανοίγουν νέα, ακόμα πιο επικίνδυνα ερωτήματα, καθιστώντας την υπόθεση ακόμα πιο περίπλοκη.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο Άγγελος συλλαμβάνεται, γεγονός που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα και να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της ιστορίας, φέρνοντας τους χαρακτήρες αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις και αποκαλύψεις.

Η επιστροφή στην Τσαγκαράδα

Την ίδια ώρα, στην Τσαγκαράδα, ένας «από μηχανής Θεός» επιστρέφει, κρατώντας στα χέρια του τη λύση για το πρόβλημα της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη). Η εμφάνιση αυτή αναμένεται να φέρει μια απροσδόκητη τροπή στα γεγονότα, προσφέροντας πιθανώς μια ανάσα σε μια από τις πιο αγωνιώδεις ιστορίες της σειράς και αλλάζοντας τις ισορροπίες για τη Βάσια.

Με πληροφορίες από: Reader