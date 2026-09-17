Η Μαρία Ηλιάκη, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», ανακοίνωσε σήμερα την απουσία του συμπαρουσιαστή της, Κρατερού Κατσούλη, από το πλατό. Η ίδια προχώρησε σε διευκρινίσεις προς το τηλεοπτικό κοινό, εξηγώντας τους συγκεκριμένους λόγους που οδήγησαν στην απουσία του. Ο Κρατερός Κατσούλης δεν βρέθηκε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής, καθώς είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Η απουσία από το πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς»

Σήμερα, οι τηλεθεατές της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» παρακολούθησαν την έναρξη του προγράμματος με μία σημαντική απουσία. Ο Κρατερός Κατσούλης, ένας από τους κεντρικούς παρουσιαστές, δεν ήταν παρών στο πλατό. Η απουσία του έγινε αμέσως αντιληπτή από όσους παρακολουθούν την εκπομπή, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τον λόγο της απουσίας του.

Την ευθύνη της ενημέρωσης ανέλαβε η Μαρία Ηλιάκη, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του Κρατερού Κατσούλη στην παρουσίαση της εκπομπής. Η ίδια, μετά την καθιερωμένη «καλημέρα» προς τους τηλεθεατές, αναφέρθηκε στην έλλειψη του συμπαρουσιαστή της, προσφέροντας τις απαραίτητες εξηγήσεις για την απουσία του από τον τηλεοπτικό αέρα.

Οι εξηγήσεις της Μαρίας Ηλιάκη προς το κοινό

Η Μαρία Ηλιάκη, με την έναρξη της εκπομπής, έσπευσε να ενημερώσει τους τηλεθεατές για την απουσία του Κρατερού Κατσούλη. Η παρουσιάστρια εξήγησε με σαφήνεια τον λόγο που ο συμπαρουσιαστής της δεν ήταν παρών στο πλατό. Η ενημέρωση αυτή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να μην υπάρχει καμία απορία σχετικά με την απουσία του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Μαρία Ηλιάκη, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να απουσιάσει από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής. Οι διευκρινίσεις της παρουσιάστριας ήταν συγκεκριμένες, προσδιορίζοντας τον χαρακτήρα των υποχρεώσεων που τον κράτησαν μακριά από τα τηλεοπτικά του καθήκοντα για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Οι λόγοι πίσω από την απουσία: Η θεατρική περιοδεία

Ο βασικός λόγος για την απουσία του Κρατερού Κατσούλη από την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» σχετίζεται με επαγγελματικές του υποχρεώσεις στον χώρο του θεάτρου. Όπως ενημέρωσε η Μαρία Ηλιάκη τους τηλεθεατές, ο συμπαρουσιαστής της είχε εκκρεμότητες που αφορούσαν τη θεατρική του περιοδεία. Αυτές οι εκκρεμότητες ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που τον ανάγκασε να απουσιάσει.

Οι υποχρεώσεις αυτές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη θεατρική του δραστηριότητα και την περιοδεία του, απαιτούσαν την παρουσία του εκτός του τηλεοπτικού πλατό. Η φύση των εκκρεμοτήτων αυτών δεν διευκρινίστηκε περαιτέρω, ωστόσο η σύνδεσή τους με τη θεατρική περιοδεία ήταν το κύριο σημείο της ενημέρωσης που δόθηκε από την Μαρία Ηλιάκη.

Η ακριβής δήλωση της παρουσιάστριας

Προκειμένου να ενημερώσει πλήρως το κοινό, η Μαρία Ηλιάκη προέβη σε μια συγκεκριμένη δήλωση, η οποία αποτύπωσε την κατάσταση. Τα λόγια της ήταν χαρακτηριστικά: «Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει». Αυτή η δήλωση δόθηκε αμέσως μετά την πρώτη καλημέρα που απηύθυνε στους τηλεθεατές.

Μέσα από τη δήλωσή της, η Μαρία Ηλιάκη επιβεβαίωσε όχι μόνο την απουσία του Κρατερού Κατσούλη αλλά και τον λόγο αυτής, δηλαδή τις εκκρεμότητες με τη θεατρική του περιοδεία. Παράλληλα, έδωσε και το στίγμα της αναμενόμενης επιστροφής του, καθησυχάζοντας τους τηλεθεατές για τη συνέχεια της παρουσίας του στην εκπομπή.

Πότε αναμένεται η επιστροφή του Κρατερού Κατσούλη στο «Νωρίς Νωρίς»

Η Μαρία Ηλιάκη δεν περιορίστηκε μόνο στην ανακοίνωση της απουσίας και των λόγων της, αλλά έκανε και μια αναφορά στην αναμενόμενη επιστροφή του συμπαρουσιαστή της. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Κρατερός Κατσούλης θα επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Η επιστροφή του συνδέεται άμεσα με την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που έχει με τη θεατρική του περιοδεία. Μόλις αυτές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του στον χώρο του θεάτρου ολοκληρωθούν, ο Κρατερός Κατσούλης αναμένεται να επανέλθει κανονικά στα καθήκοντά του ως παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, δίπλα στη Μαρία Ηλιάκη.

Με πληροφορίες από: Reader