Αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η κρυφή βοήθεια στον Σπύρο Φωκά και οι «Καματεροί» της παραϊατρικής

Η Λίλιαν Φωκά, σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού Σπύρου Φωκά, αποκάλυψε πρόσφατα μια άγνωστη πτυχή της προσωπικότητας του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας την κρυφή οικονομική βοήθεια που είχε προσφέρει ο τραγουδιστής στο ζευγάρι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στα 54 του χρόνια, φέρεται να έκανε αγαθοεργίες χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα. Παράλληλα, ο θάνατός του έχει συνδεθεί με τις παθογένειες της παραϊατρικής, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο ζήτημα στην κοινωνία.

Η κρυφή βοήθεια στον Σπύρο Φωκά

Η Λίλιαν Φωκά παραχώρησε δηλώσεις στην εφημερίδα Espresso, όπου αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια σε εκείνη και τον σύζυγό της, Σπύρο Φωκά, κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου. Εκείνη την εποχή, ο Σπύρος Φωκάς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ υπήρχε και ο φόβος διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι τους.

Η ίδια είχε ζητήσει δημόσια βοήθεια ή έστω μια συμβουλή, και μόλις δύο ημέρες αργότερα έλαβε ένα μήνυμα που την ενημέρωνε για οικονομική στήριξη. Λίγες ημέρες μετά, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό κατατέθηκε στον λογαριασμό τους. Το όνομα που εμφανίστηκε στη συναλλαγή ήταν γυναικείο και άγνωστο στη Λίλιαν Φωκά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αρχικά να καταλάβει ποιος ήταν ο πραγματικός ευεργέτης.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του ευεργέτη

Την απάντηση για την ταυτότητα του ευεργέτη έδωσε αργότερα ο ίδιος ο Σπύρος Φωκάς, ο οποίος έμαθε ότι πίσω από τη συγκεκριμένη γυναίκα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Λίλιαν Φωκά ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε αρχικά στείλει έναν φάκελο με χρήματα, χωρίς να φανεί πως ο ίδιος ήταν ο αποστολέας, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία του να παραμείνει η πράξη του κρυφή.

Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού δήλωσε ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες έμαθε με βεβαιότητα πως η οικονομική βοήθεια είχε δοθεί από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τον περασμένο χειμώνα, και για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του συζύγου της, είχε ζητήσει από έναν κοινό τους φίλο να τη φέρει σε επαφή με τον τραγουδιστή, με την επιθυμία να τον συναντήσει προσωπικά και να τον ευχαριστήσει για όσα είχε κάνει. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο θάνατος του Σπύρου Φωκά και η συγκινητική δήλωση

Ο διακεκριμένος Έλληνας ηθοποιός Σπύρος Φωκάς πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 2023, σε ηλικία 86 ετών, στην Ελευσίνα. Υπήρξε ένας από τους λίγους Έλληνες ηθοποιούς με αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα, συμμετέχοντας σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού, όπως το «Ο Ρόκο και τα Αδέλφια του» και «Το Διαμάντι του Νείλου».

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Λίλιαν Φωκά, συγκινημένη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος! Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε», εκφράζοντας έτσι την πεποίθησή της για την αιώνια συνάντηση των δύο ανδρών.

Η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη και οι «Καματεροί»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον οποίο ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε χαρακτηρίσει «τελευταίο λαϊκό είδωλο», έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Η κορύφωση της τελευταίας περιόδου του βίου του υπήρξε τραγική, και ο θάνατός του, που χαρακτηρίστηκε ως μη φυσικός, αποκάλυψε μια από τις παθογένειες της συγκυρίας.

Πλέον, όπως αναφέρεται, δίπλα στην ψευδαίσθηση κοκεταρίας που τροφοδοτεί η βιομηχανία των καλλυντικών, διογκώνεται και η παραίσθηση της αθανασίας, την οποία υπόσχεται η παραϊατρική πολυτελείας. Ρεπορτάζ του Βασίλη Ανδριανόπουλου αποκάλυψε ένα «όργιο» αναγεννητικών επεμβάσεων, ολιστικών θεραπειών, ενδοφλέβιων καλλιεργειών, εναλλακτικών υπηρεσιών αντιγήρανσης και αναζωογόνησης, που διαφημίζονται ασύστολα.

Η ανοχή της Πολιτείας και η κριτική

Κάποιοι από αυτούς που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες δοξάζονται ως σύγχρονοι «Καματεροί», μαγνητίζοντας όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τις αναφορές, συμβαίνει με την ανοχή της Πολιτείας, ενώ ο εσμός των μάγων της παραϊατρικής θαυματουργίας συνυπάρχει με επώνυμους και εύπορους που καταφεύγουν σε τσαρλατάνους.

Επιπλέον, το ιατρικό ιερατείο φέρεται να καλύπτει και ενίοτε να εξωραΐζει το φαινόμενο, εντάσσοντάς το στην αντινομία του «ιατρικού τουρισμού». Επιστημονικά και συνδικαλιστικά όργανα επιτρέπουν, μέσω αδειοδοτήσεων, στους παραχαράκτες της επιστήμης να στήνουν «μηχανές» πλουτισμού. Αναφέρεται συγκεκριμένα η πλασμαφαίρεση για «ευεξία» ακόμη και σε «σπαραλιασμένους από τις καταχρήσεις οργανισμούς».

Πολλά πρόσωπα από την «καλή κοινωνία», τη «σοου μπιζ», καθώς και την οικονομική και πολιτική ελίτ, σχετίστηκαν ποικιλοτρόπως με αυτή την εκμετάλλευση της ματαιοδοξίας. Οι προβεβλημένοι «ταγοί» των ιατρικών φορέων υπόσχονται τώρα να μπλοκάρουν τις παράνομες και αντιεπιστημονικές μεθόδους, ωστόσο τίθεται το ερώτημα για την ευθύνη τους στην ραγδαία εξάπλωση των εμπόρων της μακροζωίας και της αισθητικής μεταμόρφωσης με θεραπείες που μοιάζουν με «ξεπατικώματα από τους αλχημιστές του μεσαίωνα».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit