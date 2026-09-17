Γιάννης Κότσιρας: Αναβλήθηκε η συναυλία στο Βεάκειο, τραγούδησε a cappella για το κοινό του

Ο Γιάννης Κότσιρας αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία του στο Βεάκειο Θέατρο το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, λόγω της επιδείνωσης του καιρού και της συνεχούς βροχής. Παρά την ακύρωση, ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή για να ευχαριστήσει το κοινό που είχε συγκεντρωθεί, προσφέροντας μια ξεχωριστή στιγμή. Συγκεκριμένα, τραγούδησε a cappella το τραγούδι «Τσιγάρο», με τους θεατές να τον χειροκροτούν θερμά κάτω από τις ομπρέλες τους.

Η αναβολή της συναυλίας λόγω καιρού

Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο, η οποία αποτελεί μέρος της περιοδείας του για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στη δισκογραφία, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά οριστεί. Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, οι πόρτες του θεάτρου είχαν ανοίξει κανονικά και οι θεατές είχαν ήδη καθίσει στις θέσεις τους, προσμένοντας την έναρξη της εκδήλωσης.

Ωστόσο, η συνεχής και έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, κατέστησε αδύνατη την έναρξη της συναυλίας. Ο Γιάννης Κότσιρας, μαζί με τους συνεργάτες του, περίμεναν για αρκετή ώρα, ελπίζοντας ότι η βροχή θα σταματούσε, αλλά ο καιρός επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, οδηγώντας στην αναπόφευκτη απόφαση της αναβολής.

Η κίνηση του καλλιτέχνη και η a cappella ερμηνεία

Παρά την απογοήτευση για την αναβολή, ο Γιάννης Κότσιρας επέλεξε να ανέβει στη σκηνή για να απευθυνθεί προσωπικά στο κοινό του. Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έδωσαν το παρών στο Βεάκειο Θέατρο. Η κίνησή του αυτή αναγνωρίστηκε με θερμά χειροκροτήματα από τους θεατές.

Πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, ο ερμηνευτής θέλησε να προσφέρει μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Ερμήνευσε χωρίς μουσική, a cappella, το αγαπημένο τραγούδι «Τσιγάρο». Οι θεατές παρακολουθούσαν την ερμηνεία με ανοιχτές ομπρέλες, ενώ τον χειροκροτούσαν ασταμάτητα, δείχνοντας την εκτίμησή τους για αυτή την αυθόρμητη πράξη.

Η δήλωση του Γιάννη Κότσιρα

Ο Γιάννης Κότσιρας εξήγησε την απόφαση της αναβολής, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ…».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της δήλωσης, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την a cappella ερμηνεία του «Τσιγάρου», προκαλώντας τον ενθουσιασμό και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε μια ιδιαίτερη ανταμοιβή για την υπομονή και την παρουσία των θεατών.

Η νέα ημερομηνία της συναυλίας και πληροφορίες εισιτηρίων

Μετά την αναβολή, ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία για την προγραμματισμένη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 21:00. Η αλλαγή αυτή έγινε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την αρχική ημερομηνία.

Σχετικά με τα εισιτήρια, τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Για όσους θεατές επιθυμούν ακύρωση και επιστροφή των χρημάτων τους, υπάρχει η δυνατότητα να το πράξουν. Οι οδηγίες για την ακύρωση και την επιστροφή χρημάτων έχουν σταλεί μέσω email στους κατόχους εισιτηρίων, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και τον σχετικό σύνδεσμο.

Η μεγάλη περιοδεία για τα 30 χρόνια στη δισκογραφία

Η συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που πραγματοποιεί ο Γιάννης Κότσιρας, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία. Η περιοδεία αυτή περιλαμβάνει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Εκτός από την εμφάνισή του στον Πειραιά, ο Γιάννης Κότσιρας έχει προγραμματίσει και άλλες συναυλίες. Συγκεκριμένα, θα εμφανιστεί στη Λάρισα στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ στη Νέα Σμύρνη η συναυλία του έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου. Η περιοδεία αυτή αποτελεί έναν τρόπο του καλλιτέχνη να μοιραστεί με το κοινό του την πορεία του στον χώρο της μουσικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit