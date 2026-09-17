Η Εύη Φραγκάκη συμπαρουσιάστρια του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο «Κοινωνία άνω κάτω»

Η Εύη Φραγκάκη είναι τελικά το πρόσωπο που θα αναλάβει τη συμπαρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω» στο OPEN, πλάι στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Η επιλογή της ήρθε μετά από μια εκτεταμένη διαδικασία αναζήτησης, κατά την οποία εξετάστηκαν διάφορα ονόματα για τον ρόλο. Η εκπομπή βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της.

Η αναζήτηση μετά την αποχώρηση

Η διαδικασία για την εύρεση συμπαρουσιάστριας ξεκίνησε μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου από την εκπομπή. Αρχικά, υπήρξε η σκέψη να επιλεγεί άνδρας για τη συμπαρουσίαση, ωστόσο αυτή η ιδέα απορρίφθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τελικά, αποφασίστηκε να διατηρηθεί το σχήμα άνδρας-γυναίκα στην παρουσίαση, όπως και την προηγούμενη σεζόν.

Πολλά ονόματα έπεσαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης. Οι συζητήσεις ήταν εκτεταμένες, καθώς το κανάλι αναζητούσε το κατάλληλο πρόσωπο για να πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στη νέα σεζόν της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω».

Οι πρώτες υποψηφιότητες και οι συζητήσεις

Σε αρχικό στάδιο, έγιναν συζητήσεις με την Αφροδίτη Γραμμέλη. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν και άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη. Και οι δύο παρουσιάστριες ανήκαν στο δυναμικό του OPEN την περσινή σεζόν, γεγονός που τις καθιστούσε πιθανές επιλογές για τον ρόλο της συμπαρουσιάστριας.

Ωστόσο, οι συζητήσεις με αυτά τα πρόσωπα δεν οδήγησαν σε τελική συμφωνία, με αποτέλεσμα η αναζήτηση να συνεχιστεί για την κάλυψη της θέσης δίπλα στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Η διαδικασία ήταν απαιτητική, καθώς το κανάλι ήθελε να βρει την ιδανική συνεργασία για την εκπομπή.

Η περίπτωση της Νάταλι Βέλτση

Κάποια στιγμή, η γνωστή ψυχολόγος Νάταλι Βέλτση αναδείχθηκε ως το απόλυτο φαβορί για τη θέση της συμπαρουσιάστριας. Η υποψηφιότητά της φαινόταν να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να προχωρήσει σε συνεργασία με το OPEN και την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω».

Παρόλα αυτά, η Νάταλι Βέλτση δεν μπόρεσε να αναλάβει τον ρόλο. Τα οικογενειακά της καθήκοντα δεν της το επέτρεπαν, καθώς είχε γίνει πρόσφατα μητέρα. Αυτός ήταν ο λόγος που η συνεργασία της με την εκπομπή δεν προχώρησε, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν η επικρατέστερη επιλογή για ένα διάστημα.

Άλλες προτάσεις και η τελική επιλογή

Στη συνέχεια, ακούστηκε και το όνομα της Μαίρης Αργυριάδου. Η Μαίρη Αργυριάδου δεν είχε προχωρήσει τελικά σε συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα, γεγονός που την καθιστούσε διαθέσιμη για άλλες τηλεοπτικές προτάσεις. Ωστόσο, ούτε αυτή η υποψηφιότητα οδήγησε σε τελική συμφωνία για τη συμπαρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω».

Τελικά, για τη συμπαρουσίαση της εκπομπής επιλέχθηκε η Εύη Φραγκάκη. Το όνομά της είχε ακουστεί και στο παρελθόν για συνεργασία με το OPEN, η οποία όμως δεν είχε υλοποιηθεί τότε. Αυτή τη φορά, η συνεργασία προχώρησε, με την Εύη Φραγκάκη να αναλαμβάνει τον ρόλο στο πλευρό του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής

Η εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» έχει ήδη προγραμματίσει τον πρώτο της καλεσμένο. Ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας θα είναι ο πρώτος που θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή του OPEN. Η παρουσία του αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σεζόν για το πρόγραμμα.

Με την επιλογή της Εύης Φραγκάκη και τον καθορισμό του πρώτου καλεσμένου, η εκπομπή έχει μπει στην τελική ευθεία των προετοιμασιών της, λίγο πριν την πρεμιέρα της στο κανάλι.

Με πληροφορίες από: Reader