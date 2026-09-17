Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη ξανά αντίδικοι στη μικρή οθόνη

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μυρτώ Αλικάκη επιστρέφουν στη μικρή οθόνη για να υποδυθούν ένα ζευγάρι που παίρνει διαζύγιο, στο πλαίσιο της καθημερινής δραμεντί «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του ΣΚΑΪ. Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί θα εμφανιστούν ως guest πρωταγωνιστές, αναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά ρόλους αντιδίκων. Οι εμφανίσεις τους έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, με την προβολή των επεισοδίων να γίνεται στις 18:30.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και οι guest εμφανίσεις

Ο Ανδρέας Γεωργίου, δημιουργός της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πολλών γνωστών πρωταγωνιστών για τις guest εμφανίσεις της καθημερινής δραμεντί. Μεταξύ αυτών, ο Πέτρος Λαγούτης και η Μυρτώ Αλικάκη θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι, αυτή τη φορά στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαμάχης για διαζύγιο.

Οι δύο ηθοποιοί θα ενσαρκώσουν χαρακτήρες που βρίσκονται σε διαδικασία χωρισμού, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην πλοκή της σειράς. Η παρουσία τους αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα επεισόδια που θα προβληθούν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η δύσκολη υπόθεση της Κλεοπάτρας

Στο μεταξύ, η Κλεοπάτρα αναλαμβάνει μια καινούργια, ιδιαίτερα απαιτητική υπόθεση. Πρόκειται για την Καίτη, τη σύζυγο ενός ευκατάστατου γυναικολόγου, η οποία ζητά τη νομική της βοήθεια. Στόχος της Καίτης είναι να αποδείξει την απιστία του συζύγου της και να διεκδικήσει ένα δίκαιο διαζύγιο, με όσα της αναλογούν.

Την ίδια περίοδο, ο Γεράσιμος συνεχίζει την παράνομη σχέση του με τη Σόνια. Ωστόσο, ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει γύρω του, χωρίς ο ίδιος να το υποψιάζεται. Παράλληλα, η Σόνια ζητά περισσότερα πράγματα από τον Γεράσιμο, τα οποία εκείνος δεν είναι πρόθυμος να της προσφέρει.

Οι προσωπικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις

Η σχέση ανάμεσα στην Κλεοπάτρα και τον Αντώνη παίρνει μια απρόσμενη, πιο προσωπική τροπή. Κατά τη διάρκεια ενός γεύματός τους, διαπιστώνεται μια χημεία μεταξύ τους. Ωστόσο, δημιουργείται και αμηχανία, λόγω της παρουσίας του Πασχάλη.

Από την πλευρά του, ο Πασχάλης βρίσκει στη Δάφνη έναν απρόσμενο θαυμασμό, ο οποίος του είχε λείψει. Παράλληλα, ο Αντώνης έρχεται σε σύγκρουση με τον πατέρα του, μετά από μια αποκάλυψη που τον ταράζει βαθιά. Οι συναντήσεις του Αντώνη και της Κλεοπάτρας αποκτούν όλο και πιο προσωπικό τόνο, με την αμοιβαία έλξη να γίνεται εμφανής, αν και και οι δύο παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σχέσεις που μοιάζουν να έχουν χάσει τη ζωντάνια και την ουσία τους.

Αποκαλύψεις και αδιέξοδα στην πλοκή

Στο μεταξύ, η Δάφνη παρασύρεται από τη γοητεία ενός νέου βιβλίου, το οποίο έχει γράψει η Ρωξάνη Μπελφλέρ. Η Δάφνη δεν υποψιάζεται το μυστικό που κρύβεται πίσω από το συγγραφικό αυτό ψευδώνυμο. Η παραίτηση της Κέλλυς οδηγεί τον Βασίλη σε ένα επαγγελματικό αδιέξοδο, ενώ ο Κοσμάς συναντά επιτέλους την Τζένη.

Η Καίτη αρχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια σχετικά με την παράνομη σχέση του Γεράσιμου. Την ίδια ώρα, η Κλεοπάτρα και η Στεφανία συγκεντρώνουν στοιχεία, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε μια αποκάλυψη που θα προκαλέσει σοκ.

Η εκρηκτική προδοσία της Καίτης

Η προδοσία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις όταν αποκαλύπτεται πως η γυναίκα με την οποία την απατά ο άντρας της Καίτης, είναι η καλύτερή της φίλη. Επιπλέον, η εν λόγω γυναίκα είναι και η σύζυγος του αδελφού της Καίτης. Η Κλεοπάτρα, έχοντας πέσει για μια ακόμη φορά με όλες της τις δυνάμεις πάνω στην υπόθεση που έχει αναλάβει, προσπαθεί να ηρεμήσει την Καίτη.

Η Καίτη έχει πάθει σοκ με την αποκάλυψη αυτής της διπλής προδοσίας. Παρά τις προσπάθειες της Κλεοπάτρας, η Καίτη παραμένει ασυγκράτητη, αντιδρώντας έντονα στην είδηση ότι ο άντρας της την απατά με τη γυναίκα του αδερφού της και συγχρόνως καλύτερή της φίλη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis