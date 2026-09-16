Νεκρός στα 43 του ο Μπεν Σόντερς, ο πρώτος νικητής του The Voice

Ο Μπεν Σόντερς, ο τραγουδιστής που αναδείχθηκε νικητής του πρώτου «The Voice», βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 43 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, όταν η σωρός του εντοπίστηκε σε λίμνη στην Ολλανδία. Οι αρχές διερεύνησαν το περιστατικό, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο εντοπισμός της σωρού στο Ελστ

Ο τραγουγιστής Μπεν Σόντερς, ο οποίος είχε κερδίσει την πρώτη εκδοχή του παγκοσμίου φήμης talent show «The Voice», βρέθηκε νεκρός στην Ολλανδία. Η τραγική είδηση ήρθε στο φως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, όταν ο 43χρονος καλλιτέχνης εντοπίστηκε σε λίμνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο εντοπισμός της σωρού του Μπεν Σόντερς πραγματοποιήθηκε σε λίμνη που βρίσκεται στην περιοχή του Ελστ, στην Ολλανδία. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της σωρού του τραγουδιστή από τα νερά της λίμνης περίπου στις 1.20 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπως αναφέρουν τα ολλανδικά μέσα.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Μετά την ανάσυρση της σωρού του Μπεν Σόντερς, η αστυνομία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.

Η δήλωση των αρχών επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη πίσω από τον θάνατο του 43χρονου νικητή του «The Voice». Αυτή η διαπίστωση προέκυψε από την έρευνα που διεξήχθη μετά τον εντοπισμό του.

Η πορεία του Μπεν Σόντερς στο «The Voice»

Ο Μπεν Σόντερς είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στην αρχική εκδοχή του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού, το «The Voice of Holland». Η εκπομπή αυτή έκανε την πρεμιέρα της το 2010, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο για τα talent shows παγκοσμίως και καθιερώνοντας τον Σόντερς ως τον πρώτο νικητή.

Η επιτυχία του «The Voice of Holland» υπήρξε τεράστια, καθώς οδήγησε στη δημιουργία και προσαρμογή του format σε περισσότερες από 150 χώρες ανά τον κόσμο. Ο Μπεν Σόντερς έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που αναδείχθηκε νικητής σε αυτό το πρωτοποριακό τηλεοπτικό εγχείρημα, αφήνοντας το δικό του στίγμα.

Το συγκινητικό μήνυμα του Μάρκο Μπορσάτο

Ο θάνατος του Μπεν Σόντερς προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια. Ανάμεσά τους και ο μουσικός Μάρκο Μπορσάτο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Σόντερς ως coach στο «The Voice» και τον αποχαιρέτησε δημόσια.

Ο Μπορσάτο απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια. Στην ανάρτησή του, ο Μάρκο Μπορσάτο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να βρω λόγια για το κενό που αφήνεις πίσω σου. Αγαπητή Janita, φίλοι και οικογένεια: σας εύχομαι τόση δύναμη καθώς αντιμετωπίζετε αυτή την τεράστια απώλεια».

Στο μήνυμά του, ο Μπορσάτο αναφέρθηκε ονομαστικά στη Janita, η οποία είναι η μνηστή του εκλιπόντος τραγουδιστή Μπεν Σόντερς, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του προς τους οικείους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Reader