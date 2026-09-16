Η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 200.000 ακολούθους στο Instagram μετά από επίμαχο διαφημιστικό βίντεο

Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, γνωστή από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Euphoria», βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά τη δημοσίευση ενός διαφημιστικού σποτ. Το επίμαχο βίντεο, το οποίο προωθούσε αθλητικά εσώρουχα, ξεσήκωσε θύελλα σχολίων και κριτικής για τον τρόπο που παρουσιάζει το γυναικείο σώμα στον αθλητισμό. Ως άμεσο αποτέλεσμα των αντιδράσεων, η Σουίνι κατέγραψε σημαντική απώλεια ακολούθων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, χάνοντας τουλάχιστον 200.000 followers.

Η διαφημιστική καμπάνια που προκάλεσε αντιδράσεις

Η απώλεια των ακολούθων της Σίντνεϊ Σουίνι συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή της σε μια διαφημιστική καμπάνια για την εφαρμογή αθλητικών προβλέψεων με την ονομασία Novig. Η συγκεκριμένη καμπάνια προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και όχι μόνο, καθώς χιλιάδες χρήστες του Instagram, αλλά και αθλητές, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον τρόπο που παρουσιάζεται το γυναικείο σώμα στον αθλητισμό.

Στο διαφημιστικό σποτ, το οποίο έχει διάρκεια ενός λεπτού, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» εμφανίζεται σε διάφορες πόζες, άλλοτε γυμνή και άλλοτε ημίγυμνη. Σημεία του σώματός της καλύπτονται με τρόπο στρατηγικό από αθλητικό εξοπλισμό, όπως μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, μια προσέγγιση που κρίθηκε από πολλούς ως σεξουαλικοποιημένη και ακατάλληλη για το πλαίσιο του αθλητισμού.

Σημαντική απώλεια ακολούθων στο Instagram

Οι επιπτώσεις των αντιδράσεων στην παρουσία της Σίντνεϊ Σουίνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεσες και μετρήσιμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η πλατφόρμα ανάλυσης Social Blade, η ηθοποιός κατέγραψε μια σημαντική απώλεια ακολούθων τις ημέρες που ακολούθησαν τη δημοσίευση της επίμαχης διαφήμισης. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, έχασε περισσότερους από 136.000 ακολούθους, ενώ τη Δευτέρα ακολούθησαν επιπλέον 68.000 unfollows από τον λογαριασμό της.

Παρά τη συνολική απώλεια που ξεπερνά τις 200.000 ακολούθους μέσα σε λίγες ημέρες, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του συνολικού της κοινού στο Instagram. Η Σίντνεϊ Σουίνι διατηρεί μια ισχυρή παρουσία στην πλατφόρμα, με περισσότερους από 25 εκατομμύρια followers. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική ανάρτηση της διαφήμισης, παρά τις αντιδράσεις, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια likes.

Κριτική από Ολυμπιονίκες και η αντίδραση της ηθοποιού

Η καμπάνια δεν πέρασε απαρατήρητη από τον χώρο του αθλητισμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και από γυναίκες Ολυμπιονίκες. Μεταξύ αυτών που εξέφρασαν την κριτική τους ήταν η Αυστραλή κολυμβήτρια Ariarne Titmus, μια αθλήτρια με σημαντικές διακρίσεις, έχοντας κατακτήσει τέσσερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Η Titmus επέκρινε έντονα τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων πρακτικών.

Συγκεκριμένα, η χρυσή Ολυμπιονίκης δήλωσε ότι είναι εξοργιστικό το γεγονός πως «η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού» εξακολουθούν να αποτελούν μια διαδεδομένη πρακτική. Εν μέσω αυτής της θύελλας αντιδράσεων, η Σίντνεϊ Σουίνι επανήλθε με νέα ανάρτηση από τη διαφήμιση, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «it’s gamedayyy». Επιπλέον, δημοσίευσε στα Instagram Stories της εξώφυλλα του ESPN Body Issue, στα οποία εμφανίζονται γυμνοί αθλητές, σε μια προσπάθεια να πλαισιώσει την καμπάνια της.

Η υπεράσπιση της καμπάνιας και προηγούμενες διαφημιστικές αντιδράσεις

Η ίδια η Σίντνεϊ Σουίνι προχώρησε σε υπεράσπιση της επίμαχης διαφημιστικής καμπάνιας, εξηγώντας τη δική της οπτική γωνία. Δήλωσε ότι ο στόχος της ήταν να δημιουργήσει μια «διασκεδαστική ιδέα» και ότι η πρόθεση ήταν να τεθεί «το επίκεντρο αποκλειστικά στον αθλητισμό», με χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση, παρά τις ερμηνείες που δόθηκαν.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Σίντνεϊ Σουίνι δεν είναι απλώς το πρόσωπο της καμπάνιας, αλλά έχει γίνει στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος της Novig. Η εφαρμογή αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της σε εθνικό επίπεδο τον περασμένο μήνα και απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 21 ετών. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η ηθοποιός προκαλεί αντιδράσεις για διαφημιστικές καμπάνιες, καθώς στο παρελθόν έχει δεχθεί κριτική για τη συμμετοχή της σε διαφημίσεις της εταιρείας εσωρούχων Syrn, καθώς και για μια διαφήμιση τζιν της American Eagle, γεγονός που υποδεικνύει ένα μοτίβο αντιδράσεων γύρω από τις επιλογές της σε διαφημιστικές συνεργασίες.

Με πληροφορίες από: Reader