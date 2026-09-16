Γιώργος Μαζωνάκης: Ακυρώνεται η συναυλία για τα «33 χρόνια» στην Τεχνόπολη

Η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τον ξαφνικό χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο αυτό γεγονός. Η συναυλία είχε ως στόχο να γιορτάσει τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment προχώρησε στην ανακοίνωση της οριστικής ακύρωσης της συναυλίας. Η εκδήλωση, με τίτλο «33 Χρόνια», επρόκειτο να λάβει χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου στον χώρο της Τεχνόπολης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία απαντά και στο αίτημα μερίδας του κοινού να μετατραπεί η συναυλία σε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του τραγουδιστή. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί την εν λόγω στιγμή, εξαιτίας του ξαφνικού και απροσδόκητου χαμού του καλλιτέχνη.

Ο απροσδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 09.09.2026, λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία του. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος τους οικείους του, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω της απώλειας.

Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Live2 Entertainment.

Γιατί δεν θα γίνει άμεσα αφιέρωμα

Η εταιρεία παραγωγής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του».

Επισημαίνεται ότι ένα τέτοιο αφιέρωμα δεν μπορεί να γίνει «υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας». Η Live2 Entertainment πιστεύει πως η τιμή προς έναν καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Γιώργου Μαζωνάκη απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και τον κατάλληλο χρόνο, ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία και την προσφορά του στον χώρο της μουσικής.

Διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων

Σχετικά με τα εισιτήρια που είχαν ήδη αγοραστεί για τη συναυλία, η εταιρεία παραγωγής ενημερώνει το κοινό για τη διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας More.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς η επιστροφή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την απρόσκοπτη αποζημίωση των θεατών.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Live2 Entertainment εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απώλεια του καλλιτέχνη έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη, και η εταιρεία στέκεται με σεβασμό απέναντι στο πένθος τους.

Η δήλωση υπογραμμίζει τον σεβασμό προς τη μνήμη και το έργο του τραγουδιστή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική διαδρομή και προσφορά του στον ελληνικό μουσικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis