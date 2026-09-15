Η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή απαντά για τα σχόλια μετά τη συναυλία του Ρέμου

Η Πόπη Καπάνταη, μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση και έκανε τη δική της παρέμβαση στον σάλο αρνητικών σχολίων που δέχεται η τραγουδίστρια. Τα σχόλια αυτά έχουν προκύψει τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή παλιά αποσπάσματα από δηλώσεις της Καίτης Γαρμπή για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε συνδυασμό με την πρόσφατη εμφάνισή της στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Η εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη και η επίμαχη φράση

Η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε στη σκηνή της Νέας Παραλίας, συμμετέχοντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια χρησιμοποίησε τη φράση ότι ο Αντώνης Ρέμος είναι «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας». Αυτή η δήλωση αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη ενός κύματος επικριτικών σχολίων.

Η συγκεκριμένη αποστροφή λόγου εκλήφθηκε από μερίδα του κοινού ως αδικαιολόγητη έλλειψη σεβασμού ή ακόμα και ως «προδοσία» στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη. Η σύνδεση αυτή των δηλώσεων με τον εκλιπόντα συνάδελφο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απάντηση της μάνατζερ Πόπης Καπάνταη

Σε απάντηση στον σάλο που δημιουργήθηκε, η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή, Πόπη Καπάνταη, τοποθετήθηκε δημόσια. Ανέβασε ένα βίντεο που περιείχε διάφορα αποσπάσματα και, μέσω αυτού, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια προσβολής προς τον εκλιπόντα συνάδελφο της τραγουδίστριας. Η κυρία Καπάνταη θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι πίσω από τις δηλώσεις.

Απαντώντας σε ένα σχόλιο που της έγινε κάτω από το βίντεό της, η Πόπη Καπάνταη δήλωσε με σαφήνεια: «Η ντροπή έχει ντραπεί με αυτά που γράφετε και με αυτά που πιστεύετε. Ούτε και εσείς λοιπόν κατανοείτε πως δεν υπάρχει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αναφέρθηκε στον συνάδελφο της όπως έκανε από πάντα! Και ο ίδιος ο Μαζωνάκης θα ντρεπόταν για λογαριασμό σας μετά από την άψογη συνεργασία που είχε μαζί της».

Διευκρινίσεις για τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε μια προσπάθεια να αποσαφηνίσει περαιτέρω την κατάσταση, η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή τόνισε ότι η σύνδεση της όλης ιστορίας με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη είναι ατυχής. Όπως σημείωσε, «Ατυχές είναι που έχει συνδεθεί με τον εκλιπόντα η όλη ιστορία. Έχει συνεργαστεί μαζί του – άψογα – σε σεζόν που όλοι περάσατε υπέροχα και έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια πολλές φορές».

Η κυρία Καπάνταη υπογράμμισε επίσης ότι η επίμαχη φράση δεν θα έπρεπε να εκληφθεί ως προσβολή, καθώς αποτελεί μια κοινή έκφραση. «Τώρα ξαφνικά κλειδώσατε πως τον προσέβαλε για μια φράση που τη λέμε όλοι» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την υπερβολική ερμηνεία που δόθηκε στις δηλώσεις της τραγουδίστριας.

Έκκληση για κοινή λογική και ενσυναίσθηση

Η Πόπη Καπάνταη επανέλαβε ότι δεν υπήρχε κακή πρόθεση στις δηλώσεις της Καίτης Γαρμπή. Αντιθέτως, διευκρίνισε ότι επρόκειτο απλώς για τον τρόπο που η τραγουδίστρια έχει εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν για τους συναδέλφους της. «Εάν ακόμα δεν έχετε καταλάβει πως δεν υπήρχε κακή πρόθεση στην κουβέντα της και ήταν απλά ο τρόπος που έχει εκφραστεί πολλές φορές για τον συνάδελφο της» δήλωσε η μάνατζερ.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η κυρία Καπάνταη εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το κλίμα που επικρατεί. Τόνισε ότι «Η έλλειψη κοινής λογικής και ενσυναίσθησης, η παράνοια και η υποκρισία, η κακία και το μίσος σε αυτή τη χώρα έχουν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα! Είναι άρρωστο πια όλο αυτό! Ήμαρτον!».

Με πληροφορίες από: Gazzetta