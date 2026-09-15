Ο Βασίλης Ζούλιας τοποθετήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του

Ο γνωστός σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας προέβη σε δημόσια τοποθέτηση σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσω βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο κ. Ζούλιας ζήτησε να σταματήσει η λοιδορία, τονίζοντας πως ο τραγουδιστής βρισκόταν «κοντά στον πάτο». Παράλληλα, μοιράστηκε τη δική του προσωπική εμπειρία από μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, συνδέοντας την κατάσταση με τις καταχρήσεις και την προσωπική του ανάρρωση.

Οργή για τα σχόλια κατά της οικογένειας Μαζωνάκη

Ο Βασίλης Ζούλιας ξύπνησε σήμερα και, όπως ανέφερε, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν «ορυμαγμό σχολίων», δηλαδή πληθώρα «αρνητικών σχολίων και βρισίματος» που απευθύνονταν στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο σχεδιαστής απευθύνθηκε σε όλους όσοι σχολιάζουν, δηλώνοντας ότι δεν έχουν ιδέα «περί τίνος πρόκειται… το να έχεις κάποιον άνθρωπο σαν τον Γιώργο σε μια οικογένεια».

Ο κ. Ζούλιας υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «ήταν κοντά στον πάτο». Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να τονίσει την ευαισθησία του θέματος και να ζητήσει από το κοινό να δείξει σεβασμό στον πόνο της οικογένειας, η οποία δέχεται επιθέσεις και επικρίσεις.

Η προσωπική εμπειρία του Βασίλη Ζούλια

Ο Βασίλης Ζούλιας μοιράστηκε τη δική του προσωπική ιστορία, αναφερόμενος σε μια περίοδο πριν από περίπου 35 χρόνια, όταν και ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα με καταχρήσεις. Εξήγησε ότι η μητέρα του βίωσε μεγάλη δυσκολία, καθώς δεν μπορούσε να τον σταματήσει με κανέναν τρόπο. Την εποχή εκείνη, όπως ανέφερε, δεν υπήρχε η δυνατότητα εισαγγελικής παραγγελίας για τέτοιες περιπτώσεις, γεγονός που καθιστούσε την παρέμβαση ακόμα πιο δύσκολη.

Ο σχεδιαστής περιέγραψε τη δική του πορεία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έφυγε από το χέρι της μάνας μου και έπεσα στο κενό». Τόνισε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει τότε, και ότι η αλλαγή ήρθε μόνο όταν «έπιασα αυτό τον ευλογημένο πάτο». Αυτή η προσωπική εμπειρία του δίνει το δικαίωμα, όπως είπε, να μιλά για το θέμα με γνώση και ενσυναίσθηση.

Η μάχη με τις καταχρήσεις και ο «πάτος»

Ο Βασίλης Ζούλιας χρησιμοποίησε τη δική του πορεία για να εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο τραγουδιστής «ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε» να τον φτάσει, όπως τον έφτασε ο ίδιος. Αυτή η αναφορά υποδηλώνει μια οριακή κατάσταση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιαστή, δεν έφτασε στο απόλυτο σημείο του «πάτου» που βίωσε ο ίδιος.

Ο κ. Ζούλιας τόνισε ότι η προσωπική του ανάρρωση είναι ένα «τεράστιο δώρο από τη ζωή», και αυτός είναι ο μόνος λόγος που επιλέγει να μιλά δημόσια για αυτά τα θέματα ανά καιρούς. Η εμπειρία του τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο σε παρόμοιες καταστάσεις και τον ωθεί να υπερασπιστεί την οικογένεια του τραγουδιστή, η οποία δέχεται επικρίσεις.

Το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ο Βασίλης Ζούλιας θυμήθηκε ένα περιστατικό που συνέβη «πριν πολλά χρόνια». Είχε κανονίσει ένα ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με σκοπό να τον πάει κάπου. Ωστόμως, ο τραγουδιστής δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού, αφήνοντας τον σχεδιαστή να περιμένει, γεγονός που τον είχε προβληματίσει έντονα.

Ο κ. Ζούλιας επανέλαβε τη φράση «ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε», αναφερόμενος στην κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη εκείνη την περίοδο. Πρόσθεσε ότι «έγιναν τραγικά τραγικότατα λάθη» και εξέφρασε την άποψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «μπορεί να ήταν μαζί μας, μπορεί να προλάβαινε», αλλά τελικά «δεν πρόλαβε», υπονοώντας τις συνέπειες των λαθών αυτών.

Έκκληση για σεβασμό και σιωπή

Ο Βασίλης Ζούλιας απηύθυνε θερμή έκκληση προς όλους να σταματήσουν να λοιδορούν την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Σταματήστε, σας παρακαλώ να λοιδορείτε αυτή την οικογένεια. Σεβαστείτε τον πόνο της γιατί δεν έχετε ιδέα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την άγνοια του κοινού για το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Ο σχεδιαστής εκτίμησε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 15-20% των οικογενειών στην Ελλάδα είναι τυχερές και ευλογημένες, καθώς δεν έχουν στο άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον τους κάποιον που να υποφέρει από ναρκωτικά ή αλκοόλ. Αντίθετα, όσοι έχουν τέτοιες εμπειρίες, όπως ο ίδιος, «ξέρουν» τι σημαίνει αυτή η κατάσταση και ο αγώνας που δίνεται. Απευθυνόμενος δε στους χρήστες των social media που συνεχίζουν τις αρνητικές επιθέσεις και τα βρισίματα, τους ζήτησε να «βγάλουν τον «σκασμό»», χρησιμοποιώντας μια έντονη έκφραση για να τονίσει την αγανάκτησή του.

Με πληροφορίες από: Reader