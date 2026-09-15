Νίκος Στραβελάκης: Ξέσπασε κατά της Αφροδίτης Μάνου για την ανάρτηση περί Μαζωνάκη

Ο δημοσιογράφος Νίκος Στραβελάκης εξέφρασε την έντονη οργή του για την ανάρτηση της ερμηνεύτριας Αφροδίτης Μάνου, η οποία αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το ξέσπασμα του κ. Στραβελάκη σημειώθηκε στον αέρα του OPEN, λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση της κ. Μάνου προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, τόσο για το ύφος της όσο και για τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου

Η Αφροδίτης Μάνου δημοσίευσε μια ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν, ανέφερε πως δεν είχε προσωπική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε γνώριζε τη δουλειά του. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι το «λαϊκό προσκύνημα» στον νεκρό Μαζωνάκη αποτελεί το «τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η ανάρτηση της κ. Μάνου ολοκληρωνόταν με τη φράση «Καληνύχτα σας …» και θεωρήθηκε από πολλούς απαξιωτική. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν κρίθηκαν άκρως δικαιολογημένες, εστιάζοντας στο ύφος της τοποθέτησης και στην επιλογή της χρονικής στιγμής, δηλαδή λίγες ώρες μετά την ταφή του τραγουδιστή.

Η έντονη αντίδραση του Νίκου Στραβελάκη

Ο Νίκος Στραβελάκης, βλέποντας την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, δήλωσε πως δεν πίστευε στα μάτια του. Με εμφανή αγανάκτηση, απευθύνθηκε στην κ. Μάνου λέγοντας: «Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ντροπή!». Επανέλαβε αρκετές φορές τη λέξη «ντροπή» και τόνισε την κατάσταση του καλλιτέχνη, λέγοντας: «Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Είναι νεκρός, είναι ντροπή! Λίγο σεβασμό στο νεκρό».

Το ξέσπασμα του δημοσιογράφου στον αέρα του OPEN υπογράμμισε την ανάγκη για σεβασμό προς τον εκλιπόντα, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή όπως η ημέρα της κηδείας του.

Η σύγκριση με την ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Νίκος Στραβελάκης, προκειμένου να αναδείξει τη διαφορά στην προσέγγιση, τοποθέτησε δίπλα στην ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, εκείνη που είχε δημοσιεύσει ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Σταύρος Ξαρχάκος είχε γράψει: «Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».

Η αντιπαραβολή των δύο αναρτήσεων, σύμφωνα με τον κ. Στραβελάκη, ίσως να αποδεικνύει τελικά «πού βρίσκεται η πραγματική ποιότητα». Η δήλωση του κ. Ξαρχάκου αναγνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως «λαϊκό είδωλο» και «καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής».

Αναφορές στον Γιώργο Μαζωνάκη από τον Ανδρέα Γεωργίου

Στο πλαίσιο των αναφορών στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Ανδρέας Γεωργίου δήλωσε ότι συζητούσε με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη για τη συμμετοχή του σε μια νέα σειρά. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργίου ανέφερε: «Συζητούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει ένα guest στη νέα μας σειρά».

Αυτή η πληροφορία υπογραμμίζει την ευρεία απήχηση και την επιθυμία συνεργασίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη και σε άλλους τομείς της τέχνης, πέραν της μουσικής.

Τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου 12 και 13 Σεπτεμβρίου

Σε άλλα τηλεοπτικά νέα, αναφέρθηκε η τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ο «Τροχός της τύχης» και ένας αγώνας του Τριφυλλιού κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην τηλεθέαση κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου.

Οι συγκεκριμένες εκπομπές και αθλητικά γεγονότα σημείωσαν υψηλά ποσοστά, αναδεικνύοντας τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού για το εν λόγω Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από: Topontiki