Κατέρρευσαν η μάνα και οι αδερφές του Μαζωνάκη όταν έφτασε το φέρετρο στην εκκλησία

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο, ενώ στην εκκλησία έφτασε και η οικογένεια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, εμφανώς συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο χαμό του.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός από τους θαυμαστές

Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στη Νίκαια γέμισε από χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι προσήλθαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους τραγουδιστή. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τον κόσμο να φωνάζει «αθάνατος», δείχνοντας έτσι πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα ξεχαστεί.

Η κατάρρευση της οικογένειας

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, που έφτασε στην εκκλησία, ήταν βαθύτατα συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο χαμό του. Οι στιγμές κορυφώθηκαν όταν το φέρετρο έφτασε στον ναό, με τη μητέρα και τις αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη να καταρρέουν, αδυνατώντας να διαχειριστούν τον πόνο της απώλειας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr