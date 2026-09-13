Καίτη Γαρμπή: Απρόοπτη πτώση στη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου

Μια απρόοπτη στιγμή σημειώθηκε στην αποψινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή, λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ωστόσο η άμεση αντίδραση του Αντώνη Ρέμου και η μετέπειτα δήλωση της τραγουδίστριας καθησύχασαν τους πάντες.

Η συμμετοχή στην επετειακή συναυλία και το ατύχημα

Η Καίτη Γαρμπή ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία διοργανώθηκε για να τιμήσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και απηύθυνε θερμά λόγια για τη σχέση και τη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, πριν έρθει η στιγμή να αποχωρήσει από το πλατό.

Ωστόσο, κατά την έξοδό της από τη σκηνή, συνέβη ένα απρόοπτο. Η Καίτη Γαρμπή πάτησε σε νερά που είχαν μείνει πάνω στη σκηνή από την προηγούμενη βροχή, η οποία είχε προηγηθεί της συναυλίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει, προκαλώντας μια σύντομη περίοδο ανησυχίας.

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Η άμεση αντίδραση του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς δίπλα στην Καίτη Γαρμπή τη στιγμή της πτώσης, επέδειξε ψυχραιμία και έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει. Χωρίς καθυστέρηση, τη στήριξε και τη βοήθησε να ανέβει τα σκαλιά της σκηνής, εξασφαλίζοντας την ασφαλή αποχώρησή της από το σημείο.

Η καθησυχαστική ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή

Λίγο αργότερα, η ίδια η Καίτη Γαρμπή θέλησε να καθησυχάσει τους πολυάριθμους θαυμαστές της. Δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία της. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τραυματιστεί από την πτώση και ότι δεν αισθάνεται κανέναν πόνο, βάζοντας τέλος στην όποια ανησυχία είχε δημιουργηθεί.

Με πληροφορίες από: tlife.gr