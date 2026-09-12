Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας και συγκίνησε τους 30.000 θεατές

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από απουσία άνω των έξι ετών, δίνοντας την πρώτη από τις συνολικά 26 προγραμματισμένες συναυλίες της. Η 58χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε φανερά συγκινημένη μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την επανένταξή της στην ενεργό δράση.

Η συγκινητική επιστροφή στη σκηνή

Η έναρξη της συναυλίας βρήκε τη Σελίν Ντιόν κυριευμένη από έντονη συγκίνηση. Σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου κομματιού. Αυτή η στιγμή υπογράμμισε το ισχυρό δέσιμο της καλλιτέχνιδας με το κοινό της, το οποίο την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό μετά τη μακρά απουσία της.

Η τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, σηματοδοτώντας μια πλήρη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις. Η περιοδεία της αναμένεται να προσελκύσει πλήθος θαυμαστών που περίμεναν υπομονετικά την επανεμφάνισή της.

Η μάχη με τη σπάνια νευρολογική ασθένεια

Τα προηγούμενα χρόνια, η Σελίν Ντιόν έδινε τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια, η οποία την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει δημόσια ότι έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome).

Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Από την ανακοίνωση της ασθένειάς της, η τραγουδίστρια αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, επικεντρώνοντας στην υγεία της και την ανάρρωσή της.

Μια αξιοσημείωτη εμφάνιση

Παρά την αποχή της, η Σελίν Ντιόν είχε κάνει μια εντυπωσιακή δημόσια εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Εκεί, τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior, κλέβοντας τις εντυπώσεις και δίνοντας μια γεύση της επιστροφής της.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr