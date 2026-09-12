Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Αντώνης Ρέμος πραγματοποίησε μια μεγάλη επετειακή συναυλία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι. Η βραδιά ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του. Η συναυλία, στην οποία η είσοδος ήταν ελεύθερη, αντιμετώπισε αρχικά αρκετές δυσκολίες, με την έναρξή της να καθυστερεί περίπου δύο ώρες.

Συγκινητική έναρξη με αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένος, σηματοδοτώντας την έναρξη της επετειακής του συναυλίας. Πίσω του, στο video wall, εμφανίστηκε μια μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μια κίνηση αποχαιρετισμού στον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ερμήνευσε το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», δημιουργώντας μια φορτισμένη στιγμή που συγκίνησε βαθιά το παρευρισκόμενο κοινό. Η αφιέρωση αυτή αποτέλεσε την πιο συναισθηματική στιγμή της βραδιάς, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καθυστερήσεις και απρόοπτα πριν την έναρξη

Η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι πέρασε από αρκετές δυσκολίες πριν τελικά ξεκινήσει. Η έναρξη της συναυλίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 20:00, καθυστέρησε περίπου δύο ώρες λόγω απρόοπτων γεγονότων.

Λίγο μετά τις 18:00, ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για το αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Παρά τη βροχή, το κοινό παρέμεινε στον χώρο, κρατώντας ομπρέλες και περιμένοντας ενημέρωση από τους διοργανωτές. Αφού δόθηκε το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση, προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα, καθώς μεγάλος αριθμός θεατών είχε ανέβει στην εξέδρα VIP1.

Η Θεσσαλονίκη ως τόπος αναφοράς και η συμβολική ανταπόδοση

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη συγκεκριμένη επετειακή συναυλία δεν ήταν τυχαία. Η πόλη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς εκεί μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα, διαμορφώνοντας την καλλιτεχνική του πορεία.

Η είσοδος στη συναυλία ήταν ελεύθερη, μια απόφαση που ο ίδιος ο τραγουδιστής χαρακτήρισε ως μια συμβολική ανταπόδοση της αγάπης και της στήριξης που έχει δεχθεί από το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της 30χρονης πορείας του στο τραγούδι.

Μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας για τα 30 χρόνια

Με κεντρικό μήνυμα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε μια μουσική διαδρομή γεμάτη τραγούδια, αναμνήσεις και σημαντικές συνεργασίες από τρεις δεκαετίες παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Η βραδιά αποτέλεσε μια αναδρομή στην πλούσια καριέρα του.

Η παραγωγή της επετειακής συναυλίας είχε σχεδιαστεί σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα του γεγονότος. Περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers συμμετείχαν στη βραδιά, εξασφαλίζοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr