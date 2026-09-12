Με μια βαθιά συγκινητική στιγμή ξεκίνησε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να αποχαιρετήσει τον συνάδελφο και φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο χαμό του. Χιλιάδες φίλοι του καλλιτέχνη πλημμύρισαν την περιοχή, υπομένοντας τη δυνατή βροχή, για να γιορτάσουν μαζί του τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία.

Λαοθάλασσα στη Νέα Παραλία παρά την κακοκαιρία

Χιλιάδες φίλοι του Αντώνη Ρέμου κατέκλυσαν τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει μαζί με τον τραγουδιστή τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, δημιουργώντας μια λαοθάλασσα στην περιοχή.

Παρά την καταρρακτώδη βροχή που ξέσπασε λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, το κοινό παρέμεινε αμετακίνητο στη θέση του, εξοπλισμένο με ομπρέλες και αδιάβροχα. Η κακοκαιρία δεν πτόησε τους χιλιάδες φαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό. Ο κόσμος πλημμύρισε την περιοχή κάτω από τη ΔΕΘ και το πάρκο του Ξαρχάκου, φτάνοντας μέχρι το ύψος της ΧΑΝΘ.

Καθυστέρηση στην έναρξη και άνοιγμα των κιγκλιδωμάτων

Η συναυλία ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι διοργανωτές, βλέποντας το πλήθος να παραμένει παρά τη βροχή, άνοιξαν τα κιγκλιδώματα στις 20:30, επιτρέποντας στους θεατές να σπεύσουν προς την τεράστια σκηνή.

Το μουσικό μέρος της βραδιάς ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:30, με τον Αντώνη Ρέμο να ανεβαίνει στη σκηνή. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα απέκτησε γρήγορα ένα έντονα φορτισμένο κλίμα, καθώς ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια ιδιαίτερη κίνηση μνήμης.

Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Αμέσως μετά το εναρκτήριο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στον αιφνίδιο χαμό του συνάδελφου και φίλου του, Γιώργου Μαζωνάκη. Στο video wall που βρισκόταν πίσω του, εμφανίστηκε μια μεγάλη φωτογραφία του εκλιπόντος καλλιτέχνη, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στη στιγμή.

Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη γνωστή επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με το κοινό να παρακολουθεί συγκινημένο την αφιέρωση, αποδίδοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή.

Το «αντίο» και το χειροκρότημα στους συνεργάτες

Αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι και έκανε την αφιέρωση, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει δύο σημαντικούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη. Ζήτησε από τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να χειροκροτήσουν τον Θανάση Βασιλά, τον μπουζουξή που, όπως είπε, «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη και επί χρόνια συνεργάτης του εκλιπόντος.

Επιπλέον, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει και τον πρώην μαέστρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιάννη Δίσκο. «Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε ο τραγουδιστής, ολοκληρώνοντας τη συγκινητική του αφιέρωση στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με το τραγούδι «Ανήκω σε Μένα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader, Topontiki