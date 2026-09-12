Λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον αποχαιρετισμό του. Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους και γνωστούς να τον αποχαιρετήσουν.

Η αγρύπνια έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Λεπτομέρειες της λαϊκής αγρύπνιας

Η λαϊκή αγρύπνια, που διοργανώνεται ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία.

Οι φίλες και οι φίλοι που επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της αγρύπνιας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Το μήνυμα της οικογένειας

Με «καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη ενημερώνουν για τις διαδικασίες του αποχαιρετισμού.

Συγκεκριμένα, το μήνυμά τους αναφέρει: «Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας».

Η κηδεία σε στενό κύκλο

Ενώ η λαϊκή αγρύπνια θα προσφέρει την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να αποτίσει φόρο τιμής, η τελετή της κηδείας θα πραγματοποιηθεί σε ένα πιο προσωπικό πλαίσιο. Η οικογένεια επέλεξε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αυτή η απόφαση υπογραμμίζει την επιθυμία για έναν πιο ιδιωτικό αποχαιρετισμό, μετά την ανοιχτή αγρύπνια που θα προηγηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr