Η Κατερίνα Στανίση δάκρυσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε τζάμπα, στεναχωρημένος»

Η Κατερίνα Στανίση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, όπου μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια, δακρυσμένη στον αέρα της εκπομπής, αναφέρθηκε στον φίλο και συνεργάτη της, περιγράφοντάς τον ως έναν άψογο επαγγελματία και ένα «παιδί στην ψυχή». Εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του, τονίζοντας πως ο καλλιτέχνης έφυγε «τζάμπα» και «στεναχωρημένος».

Συνεργασίες και προσωπικές στιγμές

Η Κατερίνα Στανίση τόνισε πως με τον Γιώργο Μαζωνάκη τους ένωναν πολλά, καθώς είχαν συνεργαστεί άψογα σε πολλές περιπτώσεις. Θυμήθηκε τις κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή, όπου έκαναν ντουέτο το γνωστό τραγούδι «Σε έχω κάνει Θεό», αλλά και πολλά άλλα κομμάτια. Όπως ανέφερε, περνούσαν πολύ ωραία μαζί, καθώς ο Μαζωνάκης ήταν πάντα χαμογελαστός και σωστός στη δουλειά του.

Η ίδια δεν θυμάται τίποτα το κακό από τον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας τον αξιόλογο χαρακτήρα του και την επικοινωνία που είχε με τον κόσμο, παρόμοια με τη δική της. Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη λύπη της που βρέθηκε στην εκπομπή για να μιλήσει για τον άδικο χαμό ενός τόσο νέου ανθρώπου, ο οποίος, όπως είπε, είχε ακόμα πολλά να προσφέρει.

Η συγκίνηση στην εκπομπή

Η είσοδος της Κατερίνας Στανίση στο πλατό της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Σε έχω κάνει Θεό», γεγονός που τη συγκίνησε ιδιαίτερα. Η τραγουδίστρια δήλωσε αμέσως ότι δεν χαίρεται για τον λόγο που βρέθηκε στην εκπομπή, καθώς η περίσταση ήταν θλιβερή. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, η συγκίνησή της ήταν εμφανής, με δάκρυα να κυλούν στα μάτια της.

Η Στανίση επανέλαβε πόσο λυπηρό είναι να μιλάει για το πόσο άδικα έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας καλλιτέχνης που αγαπούσαν όλοι και τον οποίο χαρακτήρισε ως «παιδί». Οι αναμνήσεις από τις συνεργασίες τους και τις καλές στιγμές που πέρασαν μαζί ήταν έντονες, κάνοντας τη θλίψη της ακόμα πιο έκδηλη.

«Έφυγε τζάμπα και στεναχωρημένος»

Με εμφανή πόνο, η Κατερίνα Στανίση δήλωσε: «Έφυγε τζάμπα, εγώ αυτό θα πω». Αναφέρθηκε σε «αυτά που ακούω και λέγονται που είναι τόσα πολλά και άσχημα», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να μπει σε αυτά τα «επιστημονικά χωράφια». Η τραγουδίστρια εξέφρασε την πεποίθησή της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε στεναχωρημένος» λόγω των όσων συνέβαιναν τον τελευταίο καιρό, γεγονός που την στενοχωρεί ιδιαίτερα.

Η δήλωσή της συνοδεύτηκε από έναν αναστεναγμό και την έκφραση «Α, ρε Γιώργο…», που μαρτυρούσε τη βαθιά της θλίψη και την προσωπική της απώλεια. Η Στανίση τόνισε πως ο Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που περνούσε άσχημα τον τελευταίο καιρό, γεγονός που επιβάρυνε την ψυχική του κατάσταση πριν τον χαμό του.

Ο επαγγελματισμός και η αγάπη του κόσμου

Η Κατερίνα Στανίση δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον επαγγελματισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι πρόσεχε πολύ τη δουλειά του και ήταν «πολύ σωστός». Υπογράμμισε την τεράστια απήχηση που είχε στον κόσμο, περιγράφοντας τις εικόνες με το πλήθος έξω από το μαγαζί του ως απόδειξη ότι ήταν «θρύλος». Είχε πάντα πολύ κόσμο στη δουλειά του και ήταν καλός με όλους, χωρίς να έχει κάτι κακό να πει κανείς για εκείνον.

Η τραγουδίστρια σημείωσε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε, το έλεγε και δεν είχε «μύτη», δηλαδή ήταν ταπεινός. Στο τέλος, αναρωτήθηκε «μήπως ήθελε να βοηθήσει τον εαυτό του και πήγε εκεί… αλλά, να τι έγινε», εκφράζοντας την αγάπη όλων προς τον καλλιτέχνη: «Τον αγαπάμε όλοι, αυτό να το ξέρει».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr