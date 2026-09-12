Με έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο επέλεξαν να ξεκινήσουν τη σημερινή τους εκπομπή στον ΣΚΑΪ οι Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου. Οι δύο δημοσιογράφοι θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή. Η έναρξη της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10» αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη μνήμη του, με μια ξεχωριστή χορευτική επίδειξη να λαμβάνει χώρα στο πλατό.

Ένα ζεϊμπέκικο ως φόρος τιμής

Για να τιμήσουν τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, μια ομάδα ανδρών χορευτών εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής. Εκεί, εκτέλεσαν ένα ζεϊμπέκικο, συνοδευόμενο από τους χαρακτηριστικούς ήχους του τραγουδιού «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτή η επιλογή αναδείκνυε τη βαθιά σύνδεση του τραγουδιστή με το συγκεκριμένο είδος χορού, το οποίο συχνά ερμήνευε στις εμφανίσεις του.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χορευτικής επίδειξης, η Μίνα Καραμήτρου πήρε τον λόγο για να εξηγήσει λεπτομερώς την επιλογή τους. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σημασία του ζεϊμπέκικου για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον τρόπο που αυτό εκφράζει συναισθήματα και μνήμες, καθιστώντας το ιδανικό μέσο για την αφιέρωση.

Οι δηλώσεις της Μίνας Καραμήτρου για τον Μαζωνάκη

Η Μίνα Καραμήτρου ξεκίνησε την τοποθέτησή της με τον καθιερωμένο χαιρετισμό «Καλημέρα, κυρίες και κύριοι!», προτού αναφερθεί στην απόφαση που πήραν με τον Γιώργο Γρηγοριάδη για το ξεκίνημα της εκπομπής. «Εμείς σήμερα με τον Γιώργο σκεφτήκαμε πολύ πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σκέψη πίσω από την αφιέρωση. Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από τις κοινές τους στιγμές: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη χορέψαμε πολλά ζεϊμπέκικα πάνω στην πίστα».

Κλείνοντας την αναφορά της στην έναρξη, η δημοσιογράφος απηύθυνε ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα στον τραγουδιστή. «Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο και να μας βλέπεις από κει πάνω», δήλωσε, εκφράζοντας έτσι την τιμή και τον σεβασμό τους προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η καλλιτεχνική διαδρομή και η «κοινωνική υπόθεση»

Στη συνέχεια της ομιλίας της, η Μίνα Καραμήτρου επεκτάθηκε στην καλλιτεχνική πορεία και προσωπικότητα του τραγουδιστή. Τον περιέγραψε ως έναν «αντισυμβατικό καλλιτέχνη που σεβόταν τους υπόλοιπους συναδέλφους του και αυτό φαινόταν πάνω στην πίστα». Επιπλέον, θυμήθηκε μια χαρακτηριστική στιγμή της γενναιοδωρίας και της απλότητάς του, αναφέροντας: «Έξω από το νυχτερινό κέντρο θυμάμαι να κερνάει τα παιδιά που περίμεναν να τον δουν».

Η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως «μια υπόθεση όμως που δυστυχώς εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική και βαθιά κοινωνική», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την ευρεία διάσταση που είχε λάβει το θέμα, επηρεάζοντας τον καλλιτέχνη και την κοινή γνώμη.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Γρηγοριάδη για τον Μαζωνάκη

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησε για την πολυδιάστατη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας τόσο τις μεγάλες επιτυχίες όσο και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του. «Ένας μεγάλος καλλιτέχνης που τα έζησε όλα στο κόκκινο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, περιγράφοντας την έντονη και γεμάτη εμπειρίες ζωή του τραγουδιστή, ο οποίος δεν φοβόταν να ζει στα άκρα.

Ο Γρηγοριάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επιτυχία, τη δόξα, τα χρήματα και την αγάπη που έλαβε απλόχερα από το κοινό του, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τα πάθη και τα λάθη του. Τόνισε τη «μεγάλη καλλιτεχνική αξία» του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, κλείνοντας με την ευχή: «Καλό παράδεισο, που λέμε, να είσαι καλά εκεί ψηλά».

Με πληροφορίες από: Topontiki