Η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», με παρουσιαστές τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμήτρου, ξεκίνησε με έναν διαφορετικό τρόπο, αφιερώνοντας ένα ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ιδιαίτερη αυτή έναρξη πραγματοποιήθηκε υπό τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού «Ώρες Μικρές», αποτελώντας έναν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη. Μια τετραμελής ομάδα χορευτών, ντυμένοι με κοστούμια, χόρεψαν το ζεϊμπέκικο, σηματοδοτώντας την έναρξη της εκπομπής.

Το ξεχωριστό αφιέρωμα στην τηλεόραση

Η έναρξη της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10», που παρουσιάζουν ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου, ήταν διαφορετική από τις συνηθισμένες. Οι παρουσιαστές επέλεξαν να ξεκινήσουν την εκπομπή τους με ένα ζεϊμπέκικο, το οποίο αφιερώθηκε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Η επιλογή αυτή έγινε ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Υπό τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού «Ώρες Μικρές», μια τετραμελής ομάδα χορευτών εμφανίστηκε στην οθόνη. Οι χορευτές, ντυμένοι με κοστούμια, εκτέλεσαν ένα ζεϊμπέκικο, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην έναρξη της εκπομπής. Αυτή η κίνηση αποτέλεσε το κύριο σημείο της αρχής του «Ρεπορτάζ στις 10».

Οι δηλώσεις των παρουσιαστών και η προσωπική αναφορά

Η Μίνα Καραμήτρου, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, ανέφερε: «Καλημέρα, κυρίες και κύριοι! Εμείς σήμερα με τον Γιώργο σκεφτήκαμε πολύ πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή». Η ίδια μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις, λέγοντας ότι με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν χορέψει πολλά ζεϊμπέκικα πάνω στην πίστα.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος εξήγησε τον λόγο του αφιερώματος: «Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο και να μας βλέπεις από κει πάνω». Με αυτό τον τρόπο, οι παρουσιαστές θέλησαν να προσφέρουν ένα δικό τους αντίδωρο στον καλλιτέχνη, μέσα από την τηλεοπτική τους εκπομπή.

Ο αντισυμβατικός καλλιτέχνης και η κοινωνική διάσταση

Η Μίνα Καραμήτρου περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν «αντισυμβατικό καλλιτέχνη». Τόνισε ότι ο Μαζωνάκης σεβόταν τους υπόλοιπους συναδέλφους του, κάτι που ήταν εμφανές κατά τις εμφανίσεις του στην πίστα. Η δημοσιογράφος θυμήθηκε επίσης περιστατικά όπου ο καλλιτέχνης κερνούσε τα παιδιά που τον περίμεναν έξω από το νυχτερινό κέντρο, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά του.

Επιπλέον, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι «μια υπόθεση όμως που δυστυχώς εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική και βαθιά κοινωνική». Με αυτό τον τρόπο, σκιαγράφησε το πλαίσιο γύρω από την απώλεια του καλλιτέχνη, χωρίς να εισέλθει σε λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η δόξα, τα πάθη και το «καλό παράδεισο»

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, από την πλευρά του, απέδωσε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν μεγάλο καλλιτέχνη». Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι ο Μαζωνάκης «τα έζησε όλα στο κόκκινο», αναφερόμενος στην επιτυχία, τη δόξα, τα χρήματα και την αγάπη που έλαβε από το κοινό του. Αυτή η δήλωση υπογράμμισε την έντονη και γεμάτη ζωή του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γρηγοριάδης αναφέρθηκε και στα «πάθη του, τα λάθη του», αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της προσωπικότητάς του. Κλείνοντας, τόνισε τη «μεγάλη καλλιτεχνική αξία» του Μαζωνάκη και ευχήθηκε «Καλό παράδεισο, που λέμε, να είσαι καλά εκεί ψηλά», εκφράζοντας έναν τελευταίο αποχαιρετισμό και σεβασμό.

Με πληροφορίες από: Reader