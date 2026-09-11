Η Μαρία Κορινθίου θυμάται τις δραματικές στιγμές της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική

Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Κορινθίου έφερε πρόσφατα στο φως τις προσωπικές της αναμνήσεις από ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ίδια περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε στην Αμερική, ακριβώς την πρώτη ημέρα που ξεκινούσε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την τραγωδία των Δίδυμων Πύργων, η κ. Κορινθίου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για εκείνη την ημέρα.

Η πρώτη ημέρα στο πανεπιστήμιο και η επίθεση

Η Μαρία Κορινθίου βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όταν συνέβησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή, που σημάδεψε την παγκόσμια ιστορία, συνέπεσε με μια προσωπική της αρχή: την πρώτη της ημέρα ως φοιτήτρια σε πανεπιστήμιο της Αμερικής. Η έναρξη των ακαδημαϊκών της υποχρεώσεων διακόπηκε απότομα από τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν.

Η ηθοποιός θυμήθηκε με λεπτομέρειες το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την ημέρα, περιγράφοντας το ως ένα πραγματικό πανδαιμόνιο. Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, ένα γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη, βρήκε τη Μαρία Κορινθίου παρούσα στο αμερικανικό έδαφος, καθιστώντας την αυτόπτη μάρτυρα, έστω και από απόσταση, των συνεπειών της τραγωδίας.

Το πανδαιμόνιο και τα ανάμεικτα συναισθήματα

Όπως η ίδια σημείωσε, ο πανικός και η αγωνία κυριάρχησαν την 11η Σεπτεμβρίου, καθώς οι πληροφορίες διαδέχονταν η μία την άλλη και η αβεβαιότητα ήταν διάχυτη. Η περιγραφή της για το «πανδαιμόνιο» υπογραμμίζει την ένταση και το χάος που επικρατούσε στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Η εμπειρία αυτή άφησε ανεξίτηλα σημάδια στη μνήμη της.

Τα συναισθήματα της Μαρίας Κορινθίου για εκείνη την ημέρα είναι, όπως δήλωσε, ανάμεικτα. Η μνήμη των δυσάρεστων αυτών γεγονότων παραμένει ζωντανή, προκαλώντας συναισθηματική φόρτιση ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Η προσωπική της μαρτυρία προσθέτει μια ανθρώπινη διάσταση στην ιστορική καταγραφή των επιθέσεων.

Η ανάμνηση μέσα από τα social media

Προκειμένου να μοιραστεί αυτή την προσωπική της εμπειρία με το κοινό, η Μαρία Κορινθίου επέλεξε να δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερο ενθύμιο. Συγκεκριμένα, ανάρτησε τη φοιτητική της ταυτότητα από εκείνη την περίοδο, ένα αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με την πρώτη της ημέρα στο πανεπιστήμιο και, κατ’ επέκταση, με την ημέρα των επιθέσεων.

Η δημοσίευση αυτή αποτέλεσε τον τρόπο της να ανακαλέσει και να εκφράσει δημόσια τις μνήμες της. Η φοιτητική ταυτότητα λειτούργησε ως ένα σύμβολο της προσωπικής της ιστορίας, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και επιτρέποντας στους ακολούθους της να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο των βιωμάτων της κατά τη διάρκεια εκείνης της δραματικής περιόδου στην Αμερική.

Η σύνδεση με το παρόν

Η αναβίωση αυτών των δυσάρεστων μνημών δεν είναι τυχαία για τη Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι σκέψεις της για την 11η Σεπτεμβρίου ξυπνούν εκ νέου αυτή την περίοδο, καθώς η κόρη της ξεκινάει τις δικές της σπουδές. Αυτή η σύμπτωση φέρνει στην επιφάνεια τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις από την δική της φοιτητική αρχή, η οποία συνέπεσε με ένα τόσο οδυνηρό γεγονός.

Η προσωπική αυτή σύνδεση με την κόρη της προσδίδει μια επιπλέον συναισθηματική βαρύτητα στην αφήγησή της. Το γεγονός ότι η νέα γενιά ξεκινά τώρα τη δική της ακαδημαϊκή πορεία, την ίδια στιγμή που εκείνη αναπολεί τη δική της, υπογραμμίζει τον κύκλο της ζωής και το πώς ιστορικά γεγονότα μπορούν να επηρεάζουν τις προσωπικές μας στιγμές, ακόμα και δεκαετίες αργότερα. Η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε έτσι μια πολύ προσωπική στιγμή, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της οικογένειάς της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta