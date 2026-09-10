Σε ένα κλίμα αυξανόμενου φόβου και παγκόσμιας αβεβαιότητας, το Business Insider έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα σε τέσσερα από τα πιο προηγμένα chatbots της εποχής. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google, το Claude της Anthropic και το Grok της xAI να απαντήσουν πώς φαντάζονται τα ίδια το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού.

Το ερώτημα που τέθηκε στα chatbots

Το ερώτημα που απευθύνθηκε στα chatbots είχε μήκος 230 λέξεις και περιείχε συγκεκριμένους κανόνες. Ζητήθηκε να εξηγήσουν με σαφή και κατανοητό τρόπο πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρώπινης ζωής. Επίσης, έπρεπε να προσδιορίσουν τα σενάρια που αναφέρονται πιο συχνά και να τα κατατάξουν κατά αύξουσα σειρά πιθανότητας, βασιζόμενα στην καλύτερη διαθέσιμη ανάλυση εμπειρογνωμόνων.

Στην ερώτηση διευκρινιζόταν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά αβέβαιες υποθέσεις και όχι για τεκμηριωμένες προβλέψεις. Για κάθε σενάριο, τα chatbots έπρεπε να εξηγήσουν πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί, τι θα έπρεπε να πάει στραβά για να γίνει καταστροφικό, γιατί οι ειδικοί το θεωρούν περισσότερο ή λιγότερο πιθανό από τα υπόλοιπα και ποιες δικλείδες ασφαλείας θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο.

Ανάλογο ερώτημα τέθηκε και σε ειδικούς του κλάδου, οι οποίοι κλήθηκαν να εκτιμήσουν αν και πώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να επιφέρει τον ολοκληρωτικό αφανισμό της ανθρωπότητας. Στις τάξεις των επιστημόνων καταγράφεται ένα βαθύ χάσμα απόψεων, καθώς ορισμένοι προβλέπουν το χειρότερο δυνατό σενάριο, ενώ άλλοι διατυπώνουν πιο μετριοπαθείς και αισιόδοξες απόψεις.

Οι απαντήσεις των τεχνητών νοημοσύνων

Οι αναλύσεις των chatbots για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρώπινης ύπαρξης παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το ChatGPT υιοθέτησε ένα ισορροπημένο και επεξηγηματικό ύφος, τονίζοντας τη μεγάλη αβεβαιότητα που περιβάλλει το ζήτημα. Εστιάζοντας στους βασικούς τρόπους με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εγείρει υπαρξιακούς κινδύνους, κατέταξε τις πιθανότητες κατά αύξουσα σειρά.

Σύμφωνα με το ChatGPT, «το λιγότερο πιθανό σενάριο είναι η δημοφιλής αφήγηση του “ρομπότ δολοφόνου”, όπου μια συνειδητή Τεχνητή Νοημοσύνη αποφασίζει σκόπιμα να εξαλείψει την ανθρωπότητα». Το chatbot πρόσθεσε ότι «η πλειονότητα των ερευνητών του κλάδου δεν θεωρεί τη συνείδηση ή την κακόβουλη πρόθεση ως κεντρική ανησυχία». Παράλληλα, περιέγραψε τις δικλείδες ασφαλείας που προτείνουν οι ειδικοί και υπογράμμισε την απουσία επιστημονικής συναίνεσης για το αν ο αφανισμός της ανθρώπινης ζωής από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιθανός ή αναπόφευκτος.

Το Gemini, από την πλευρά του, ευθυγραμμίστηκε με ορισμένες από τις διαπιστώσεις του ChatGPT. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η «κατάληψη του κόσμου αλά Εξολοθρευτής (Terminator)», όπου το σύστημα αποκτά αυτογνωσία και στρέφεται με μίσος κατά της ανθρωπότητας, είναι ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr