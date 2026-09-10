Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη χόρεψε ζεϊμπέκικο στο Κατράκειο

Μια αξέχαστη στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, όταν η Κλειώ Μαζωνάκη, μητέρα του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, ανέβηκε για να χορέψει ζεϊμπέκικο. Το περιστατικό συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια, σε μία εμφάνιση του τραγουδιστή, χαρίζοντας ένα σπάνιο και συγκινητικό οικογενειακό στιγμιότυπο στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί.

Η ιδιαίτερη βραδιά του Σεπτεμβρίου

Η βραδιά εκείνη, τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από την έναρξη της συναυλίας, ο τραγουδιστής αναζητούσε διαρκώς τους γονείς του ανάμεσα στο πλήθος των θεατών. Η επιθυμία του να τους έχει κοντά του ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Κατράκειο Θέατρο.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, βίωνε εκείνον τον Σεπτέμβριο του 2022 μια ιδιαίτερα συναισθηματική βραδιά, όπως περιγράφεται. Αυτή η στιγμή έμελλε να μείνει χαραγμένη στις μνήμες όσων την παρακολούθησαν.

Η πρόσκληση από τη σκηνή

Ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευε μία από τις επιτυχίες του, το τραγούδι «Ώρες Μικρές», σταμάτησε προσωρινά τους μουσικούς του. Στη συνέχεια, στράφηκε προς τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, και του ζήτησε να παροτρύνει τη μητέρα του να ανέβει στη σκηνή.

Ο καλλιτέχνης, με χαρακτηριστικό τρόπο, είπε: «Σε αυτό το σημείο θέλω να πω του πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο άμα γουστάρει, γιατί άμα δε γουστάρει μπορεί να με βρίσει κιόλας». Η πρόσκληση αυτή έγινε μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα προσμονής.

Το ζεϊμπέκικο της Κλειώς Μαζωνάκη

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του γιου της. Όπως καταγράφεται στα βίντεο της βραδιάς, ανέβηκε στο stage και χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού. Η κίνησή της αυτή ήταν μία πράξη αγάπης και αυθορμητισμού.

Κατά τη διάρκεια του χορού της μητέρας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης γονάτισε μπροστά της, συνεχίζοντας παράλληλα το τραγούδι του. Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη συγκίνηση αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ μητέρας και γιου στη σκηνή του Κατράκειου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr