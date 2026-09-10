«Καλοφάγωτα τώρα»: Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα και η «βροχή» αντιδράσεων για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή φράση του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Instagram ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ο παρουσιαστής έγραψε στο προφίλ του «Καλοφάγωτα τώρα», ένα σχόλιο που πολλοί συνέδεσαν με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη ρήξη με την οικογένειά του.

Παρότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν έκανε καμία άμεση αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε εξήγησε σε τι ακριβώς αναφερόταν με τη συγκεκριμένη φράση, η ανάρτησή του μέσα σε λίγα λεπτά συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Οι αντιδράσεις στην ανάρτηση

Κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από την ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένας χρήστης σχολίασε: «Είπες αυτό που σκεφτήκαμε όλοι», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Εύχομαι απλά να πάνε όλα σε ιδρύματα».

Παράλληλα, υπήρξαν και πολλά μηνύματα στήριξης προς τον παρουσιαστή, τα οποία τόνιζαν την ευθύτητά του. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν σχόλια όπως: «Λαμπρό, αν σε πήγαινα 10 για την ευθύτητά σου, τώρα σε πάω 1000», «Είπες ότι σκέφτεται όλη η Ελλάδα απόψε» και «Τι έγραψες ρε άνθρωπε, υποκλίνομαι».

Η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη. Η διαμάχη αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και εταιρικές υποθέσεις.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει δημόσια για τη ρήξη στις οικογενειακές του σχέσεις, περιγράφοντάς την ως μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της ζωής του. Μάλιστα, στην τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος είχε δακρύσει, δηλώνοντας: «Δεν με βοήθησε ποτέ κανείς στη ζωή μου, μόνο η πίστη μου και ο Θεός».

Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Πέρα από την οικογενειακή του διαμάχη, ο τραγουδιστής κλήθηκε να αντιμετωπίσει και μια ακόμη σοβαρή υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά την καταγγελία, χαρακτηρίζοντάς την ψευδή. Υποστήριξε ότι η καταγγελία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πως η δημοσιότητά του τον είχε κάνει διαχρονικά να ζει με τον φόβο ότι οποιαδήποτε κίνησή του μπορεί να παρερμηνευτεί.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr