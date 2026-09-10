Γιάννης Κότσιρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε στη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιάννης Κότσιρας μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από το παρελθόν, λίγες ώρες μετά την σοκαριστική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να αποχαιρετήσει τον συνάδελφό του με τον δικό του τρόπο, αποκαλύπτοντας έναν άγνωστο διάλογο που είχαν πριν από χρόνια. Η ιστορία αυτή εκτυλίχθηκε όταν οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονταν σε διπλανά νυχτερινά μαγαζιά.

Η ανάμνηση από το παρελθόν

Ο Γιάννης Κότσιρας θυμήθηκε έναν διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη την περίοδο που «δουλεύαμε κολλητά». Εκείνη την εποχή, ο ίδιος εμφανιζόταν στην ακτή Πειραιώς, έχοντας στο πλευρό του σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Σάκης Ζουγανέλης.

Η ιστορία που μοιράστηκε ο Γιάννης Κότσιρας ήταν γεμάτη χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε τη βαθιά ευαισθησία που, όπως ο ίδιος τόνισε, χαρακτήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέσα από αυτή την προσωπική στιγμή, ο Κότσιρας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου του.

Ο διάλογος των δύο καλλιτεχνών

Ο Γιάννης Κότσιρας περιέγραψε τη στιγμή που, κάποιο βράδυ, αφού τελείωσαν οι δικές τους εμφανίσεις, πήγε στο διπλανό μαγαζί για να βρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος δεν είχε ακόμα βγει στη σκηνή. Εκεί, του μίλησε λέγοντάς του: «πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα».

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν χαρακτηριστική: «Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση». Αυτή η ατάκα προκάλεσε γέλιο στους θεατές που παρακολουθούσαν τον Γιάννη Κότσιρα να αφηγείται την ιστορία, αναδεικνύοντας το χιούμορ που μοιράζονταν οι δύο τραγουδιστές.

Το μουσικό αφιέρωμα

Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιάννης Κότσιρας εξέφρασε την επιθυμία του να πουν ένα τραγούδι για να τον θυμηθούν. Συγκεκριμένα, είπε: «θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του συνεργάτη μου Νίκου Τερζή για να τον θυμηθούμε».

Αμέσως μετά, ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε να τραγουδάει το κομμάτι «Ανήκω σε μένα», ολοκληρώνοντας έτσι το συγκινητικό του αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr