Ο Σταμάτης Κραουνάκης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Προχθές το βράδυ μιλούσαμε για μία ώρα, υπέγραψε τον μύθο του»

Ο διακεκριμένος συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης αποχαιρέτησε τον φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούσαν μακροχρόνια φιλία, γνωρίζονταν επί δεκαετίες και συνέχιζαν να κάνουν παρέα. Ο κ. Κραουνάκης αποκάλυψε πως είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον τραγουδιστή μόλις δύο μέρες πριν από τον θάνατό του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο σοκ στον ίδιο μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση.

Η συγκίνηση του Σταμάτη Κραουνάκη

Στην ανάρτησή του, ο Σταμάτης Κραουνάκης περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένα «γνήσιο και καθαρό λαϊκό παιδί». Τόνισε πως ο τραγουδιστής παρέμεινε απλός και ανεπηρέαστος από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες που σημείωσε στην καριέρα του.

Ο συνθέτης αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη ως την «τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι», υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα και την αξία της παρουσίας του στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Η απώλεια του φίλου του τον βρήκε απροετοίμαστο, παρά την πρόσφατη επικοινωνία τους.

Η τελευταία επικοινωνία

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μοιράστηκε λεπτομέρειες από την τελευταία τους τηλεφωνική συνομιλία, η οποία έλαβε χώρα «προχθές το βράδυ» σε σχέση με την ημέρα της ανάρτησής του, την «Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου». Όπως ανέφερε ο συνθέτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τηλεφώνησε και στην αρχή ο κ. Κραουνάκης ρώτησε «ποιος είναι», με τον τραγουδιστή να απαντά «Μαζω».

Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκειά της, οι δύο φίλοι γελούσαν «όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούργια ζημιά». Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε την επιθυμία του ο Σταμάτης Κραουνάκης να έρθει στην Τεχνόπολη για να πουν μαζί το τραγούδι «Ξημερώνει Πάλι». Ωστόσο, ο κ. Κραουνάκης του απάντησε: «δε βγαίνω πια αγάπη μου δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα».

Η καλλιτεχνική τους συνάντηση

Η καλλιτεχνική συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2002 αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ελληνική δισκογραφία. Από αυτή τη συνάντηση προέκυψαν ορισμένες από τις πιο ιδιαίτερες και ανατρεπτικές στιγμές της εποχής.

Τα τραγούδια «Ξημερώνει Πάλι» και «Καμικάζι» αγαπήθηκαν αμέσως από το κοινό και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Η χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών βασίστηκε στην κοινή τους αγάπη για τις ανατροπές και την πρωτοπορία στον χώρο της μουσικής.

Αναμνήσεις από το παρελθόν

Ο Σταμάτης Κραουνάκης ανακάλεσε μνήμες από το παρελθόν, αναφέροντας ότι βρήκε σημειώσεις από την εποχή που έφυγε ο Νίκος, πιθανότατα ο σκηνοθέτης Νίκος Παναγιωτόπουλος. Συγκεκριμένα, θυμήθηκε ένα σενάριο που του είχε διαβάσει ο Νίκος, στο οποίο πρωταγωνίστρια ήταν μία γλάστρα στα μπουζούκια, την οποία υποδυόταν η Θεοφανία.

Ο Νίκος τότε ρωτούσε ποιον τραγουδιστή να επιλέξουν για τον ρόλο στα μπουζούκια, προτείνοντας γυναικεία ονόματα. Ο κ. Κραουνάκης πρότεινε τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο ο Νίκος δεν γνώριζε. Μετά την αποστολή πληροφοριών, ο Νίκος ενθουσιάστηκε, και ο Μαζωνάκης δέχτηκε λέγοντας «α ωραία ευχαριστώ πολύ».

Το στούντιο στο Χολαργό και τα τραγούδια

Ο συνθέτης περιέγραψε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ως κάτι που «δεν το πολυ κουβεντιάζαμε». Θυμήθηκε την επίσκεψη του τραγουδιστή στο στούντιο που βρισκόταν στον Χολαργό, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Εκεί, ο κ. Κραουνάκης συνήθιζε να ηχογραφεί τα πάντα.

Αναφέρθηκε επίσης στο παιδί που είχε το στούντιο, το οποίο είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς το «ένας άγγελος κι αυτός». Στις σημειώσεις του, ο κ. Κραουνάκης είχε γράψει για το «Ξημερώνει πάλι» ως «αστυνομικό. Απίθανο φιλμ», και για τον Μαζωνάκη ως «το σωστό πρόσωπο». Επίσης, αναφέρθηκε σε «Ωραίες ορχήστρες, Ωραίο σι ντι» και στα τραγούδια «Κουραστηκα να σκοτωνω τους αγαπητικους Σου» και «Το Καμικαζι πολυ ωραιο λαικο τραγουδι επισης», προσθέτοντας «Α το αγαπω πολυ το Κουραστηκα». Τέλος, εξέφρασε το αίσθημα του «ορφανού χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του».

Με πληροφορίες από: Newsit