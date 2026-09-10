Ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών αποτέλεσε το κεντρικό θέμα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Οι παρουσιαστές, Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ξεκίνησαν τη σημερινή εκπομπή με ένα αφιέρωμα στον δημοφιλή καλλιτέχνη, εκφράζοντας θερμά λόγια για εκείνον και την αγάπη που απολάμβανε από το κοινό. Ωστόσο, προέβησαν και σε αιχμηρά σχόλια αναφορικά με τη στάση ορισμένων προσώπων.

Το αφιέρωμα και τα πρώτα λόγια

Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ξεκίνησε με τους τίτλους να συνοδεύονται από γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του. Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για τον καλλιτέχνη, σημειώνοντας πως «τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει». Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που «σημάδεψε μία ολόκληρη γενιά» και ως «έναν ροκ σταρ από τη Νίκαια».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η κα Βούλγαρη ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «ένα λαϊκό παιδί που είχε όλη την αστερόσκονη πάνω του». Ο συμπαρουσιαστής της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα ως «μαύρη Πέμπτη», συνδέοντας τον θάνατο του τραγουδιστή με τις κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που γίνονται σήμερα.

Ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη και η αγάπη του κόσμου

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον χαρακτήρισε ως ένα «καλό παιδί, που δεν έκανε κακό σε κανέναν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αντίθετα, «του έκαναν πολύ κακό», υπογραμμίζοντας μια πτυχή της ζωής του καλλιτέχνη.

Η Ανθή Βούλγαρη επεσήμανε την ιδιαίτερη σχέση του τραγουδιστή με το κοινό. «Τον αγαπούσε ο κόσμος γιατί ήταν πολύ κοντά στον κόσμο, ακουμπούσε τα συναισθήματα. Ήταν αυθεντικός», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ίδια στάθηκε στην ικανότητά του να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Η περιπέτεια και η επιστροφή

Η κα Βούλγαρη αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε βιώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο παρελθόν, καθώς και στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Τόνισε ότι ο καλλιτέχνης κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, ο Μαζωνάκης «κατάφερε να σταθεί και με τη βοήθεια του κόσμου να ξανατραγουδήσει», αναδεικνύοντας την υποστήριξη που έλαβε από το κοινό του και την αντοχή του απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής του.

Αιχμηρές δηλώσεις για «κροκοδείλια δάκρυα»

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Ανθή Βούλγαρη προέβη σε μια αιχμηρή δήλωση. Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως «τον τελευταίο χρόνο, δεν τον σεβάστηκαν και πολύ, αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης». Κατέληξε με την παρατήρηση: «Καλό θα είναι, κάποιοι να μην χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα».

Τον λόγο πήρε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος συμπλήρωσε τις δηλώσεις της συναδέλφου του στο ίδιο πνεύμα. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι «κάποιοι επέλεξαν να πάνε στο νοσοκομείο και να κλαίνε». Περιέγραψε αυτά τα πρόσωπα ως «συγγενείς και δήθεν φίλους, που δήθεν ήθελαν το καλό του, αλλά μόνο αυτό δεν ήθελαν».

Η αντίδραση της οικογένειας

Στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου βρέθηκε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, η ίδια εμφανίστηκε συντετριμμένη από την απώλεια του αγαπημένου της προσώπου. Η παρουσία της στο νοσοκομείο σηματοδοτεί τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Reader