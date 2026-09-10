Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Ο Κουσουλός απέναντι στον Ευαγγελάτο και το μέλλον της Μακρυπούλια

Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται στο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καθώς οι χρόνοι των εκπομπών μετατίθενται προς τα κάτω από το πρωί, επηρεάζοντας τη ροή και τη διάρκεια διαφόρων ζωνών. Αυτές οι αλλαγές φέρνουν νέες τηλεοπτικές κόντρες και δημιουργούν νέα δεδομένα για δημοφιλείς εκπομπές και παρουσιαστές, όπως ο Πέτρος Κουσουλός και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Νέο πρόγραμμα και μετατοπίσεις ζωνών στον ΑΝΤ1

Το νέο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 διαμορφώνεται με διαφορετικές ώρες έναρξης για τις πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές. Ο Γιώργος Λιάγκας θα ξεκινά το «Πρωινό» στις 09:50, με την εκπομπή του να έχει τρίωρη διάρκεια, διαμορφώνοντας έτσι τη ροή του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων θα ξεκινά πλέον στις 13:00, αντί για τις 12:30 που ίσχυε μέχρι πρότινος. Η διάρκεια του δελτίου έχει οριστεί μέχρι τις 13:50, γεγονός που επηρεάζει τις εκπομπές που ακολουθούν.

Η διευρυμένη εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού

Μετά την ολοκλήρωση του μεσημβρινού δελτίου, ο Πέτρος Κουσουλός θα ξεκινά την εκπομπή του, «Αποκαλύψεις», στις 14:00, από την ημέρα της πρεμιέρας της νέας σεζόν. Η συγκεκριμένη ζώνη του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το περιεχόμενό του σε διαφορετικό πλαίσιο.

Μάλιστα, ο Πέτρος Κουσουλός έχει εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια για τις «Αποκαλύψεις», οι οποίες θα διαρκούν έως τις 16:30. Αυτή η διεύρυνση της εκπομπής του αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του στην απογευματινή ζώνη.

Η νέα τηλεοπτική κόντρα στην απογευματινή ζώνη

Η αυξημένη διάρκεια των «Αποκαλύψεων» φέρνει τον Πέτρο Κουσουλό σε άμεση ανταγωνιστική κλίμακα με το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA. Η κόντρα αυτή θα διαρκεί για τουλάχιστον μία ώρα, καθώς οι δύο εκπομπές θα προβάλλονται ταυτόχρονα.

Μια νέα μάχη για την πίτα της τηλεθέασης ξεκινά στην απογευματινή ζώνη, με το βάρος να πέφτει στα πρωτογενή ρεπορτάζ που θα παρουσιάζουν οι δύο εκπομπές. Η ποιότητα και η αποκλειστικότητα των ειδήσεων αναμένεται να καθορίσουν την προτίμηση του κοινού.

Οι επιπτώσεις στο «ROUK ZOUK» και τη Ζέτα Μακρυπούλια

Ο προγραμματισμός των νέων ζωνών δημιουργεί θέματα στο «ROUK ZOUK». Για πρώτη φορά από την αρχή της προβολής του στον ΑΝΤ1, το παιχνίδι δεν θα είναι καθημερινό, καθώς οι χρόνοι του προγράμματος δεν επιτρέπουν την ένταξή του στην καθημερινή ροή.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, παρουσιάστρια του «ROUK ZOUK», είχε εκφράσει από καιρό την επιθυμία της για μια αλλαγή. Τη σκυτάλη από την εκπομπή του Κουσουλού αναμένεται να παίρνει τελικά το «Κάτι Ψήνεται», το οποίο μπορεί πέρυσι να μην «έψησε πολλά», ωστόσο του δόθηκε η ευκαιρία για άλλη μια σεζόν.

Το ενδεχόμενο μετακίνησης της Μακρυπούλια στο Σαββατοκύριακο

Η μετακόμιση της Ζέτας Μακρυπούλια στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου δεν αποκλείεται να την φέρει απέναντι στον Νίκο Μουτσινά, τον οποίο χαρακτηρίζει «κολλητό». Αυτή η πιθανή τηλεοπτική αναμέτρηση θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των σταθμών.

Το σενάριο αυτό θα εξαρτηθεί από το αν το Star θα μετακομίσει οριστικά τον Νίκο Μουτσινά στο καθημερινό του πρόγραμμα. Επίσης, θα παίξουν ρόλο τα γυρίσματα που θα μπορεί να κάνει ο Μουτσινάς για πέντε επεισόδια του «Lingo», αντί για δύο κάθε εβδομάδα, επηρεάζοντας έτσι την τελική διαμόρφωση του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis