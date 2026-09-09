Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, βυθίζοντας σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στον χώρο του τραγουδιού όσο και σε αυτόν της τηλεόρασης. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:30 της Τετάρτης, έπειτα από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο αιφνίδιος χαμός και η διαπίστωση του θανάτου

Η είδηση του αιφνίδιου χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μεταφέρθηκε αρχικά από την κλινική Stem Cell, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η απρόσμενη αυτή απώλεια προκάλεσε άμεσα κύμα συγκίνησης σε όλο το φάσμα του καλλιτεχνικού χώρου, από τους συναδέλφους του στο τραγούδι μέχρι τους ανθρώπους της τηλεόρασης, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τη θλίψη τους.

Τα συγκινητικά «αντίο» από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

Αγαπημένοι συνάδελφοι και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη από τον χώρο της παρουσίασης και της μουσικής, θέλησαν να πουν το στερνό «αντίο» στον τραγουδιστή. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, βαθιά συγκινημένος, έγραψε μερικά λόγια στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον χαμό του.

Στην ανάρτησή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε: «Καλό ταξίδι Γιώργο… εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…». Παράλληλα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εξέφρασε και αυτός τη θλίψη του μέσω ανάρτησης στο Instagram, αναφέροντας την αδυναμία του να βρει λόγια για ένα τέτοιο αντίο.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έγραψε συγκεκριμένα: «Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο. Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται. Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά. Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας. Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου.»

Η μακρόχρονη συνεργασία και το αποτύπωμα του Φοίβου

Ένας από τους στενούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Φοίβος, μίλησε για τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία και την ξεχωριστή καλλιτεχνική προσωπικότητα του τραγουδιστή. Η συνεργασία τους διήρκεσε από το 2002 έως το 2007, μια περίοδο που ο Φοίβος χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες στη μουσική του διαδρομή.

Ο Φοίβος ανέφερε: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς. Από το 2002 μέχρι το 2007 έζησα μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. Πέντε χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και, πάνω απ’ όλα, μια αστείρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.»

Ο συνθέτης υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνοντας: «Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται. Είχε προσωπικότητα. Είχε ένστικτο. Είχε εκείνη τη σπάνια καλλιτεχνική ανησυχία που δεν τον άφηνε ποτέ να αρκεστεί στα ήδη γνωστά. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, να αλλάξει, να εκτεθεί, να γίνει ο εαυτός του. Και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει μοναδικός.» Ο Φοίβος έκλεισε το μήνυμά του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του: «Γιώργο, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους. Σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη δημιουργική τρέλα, για όλα όσα τολμήσαμε μαζί και, κυρίως, για το αποτύπωμα που αφήνεις στη μουσική μας.»

Ο αποχαιρετισμός του Πάνου Κιάμου και η θλίψη του καλλιτεχνικού κόσμου

Πέρα από τους προαναφερθέντες, και άλλοι καλλιτέχνες εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Πάνος Κιάμος, φίλος και συνάδελφος, έγραψε επίσης ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του, ο Πάνος Κιάμος δήλωσε: «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…» Συνολικά, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που συμπορεύτηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη μουσική σκηνή αποχαιρετούν τον αγαπημένο τραγουδιστή με πλήθος συγκινητικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το βαθύ πένθος που έχει προκαλέσει η απώλειά του στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis