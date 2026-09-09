Ο ΣΚΑΪ αρχίζει τις σειρές με την πρεμιέρα των «Μπλε ωρών» τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη φετινή του σεζόν στις σειρές, με την πρεμιέρα της νέας καθημερινής παραγωγής «Μπλε ώρες». Η σειρά θα κάνει την εμφάνισή της στις οθόνες των τηλεθεατών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00. Πρόκειται για μία παραγωγή που φέρει την υπογραφή των καταξιωμένων δημιουργών Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, οι οποίοι υπόσχονται ένα καθηλωτικό δράμα γεμάτο μυστήριο και ανατροπές.

Ήδη από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, οι «Μπλε ώρες» θα εισάγουν το κοινό σε ένα περιβάλλον έντονων συγκινήσεων, καθώς θα παρακολουθηθεί ένα έγκλημα πάθους. Αυτό το αρχικό γεγονός θα πυροδοτήσει μια σειρά από δραματικές εξελίξεις, θέτοντας τις βάσεις για την πορεία των ηρώων και τις αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν.

Έναρξη με έγκλημα και μυστήριο

Η πλοκή της σειράς «Μπλε ώρες» ξεκινά με ένα συγκλονιστικό έγκλημα πάθους, το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης για όσα θα ακολουθήσουν. Από αυτή τη στιγμή και μετά, το δράμα και το μυστήριο κυριαρχούν στην αφήγηση, καθώς οι τηλεθεατές θα γίνουν μάρτυρες μιας αλυσίδας γεγονότων που θα επηρεάσουν βαθιά τις ζωές των χαρακτήρων.

Τραγικά περιστατικά πυροδοτούν συνεχώς νέες, συγκλονιστικές εξελίξεις, κρατώντας το ενδιαφέρον αμείωτο. Καθώς οι ήρωες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που προκύπτουν, μυστικά που κρατιούνται καλά κρυμμένα και ψέματα που έχουν ειπωθεί, αρχίζουν σταδιακά να αποκαλύπτονται, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυφές αλήθειες.

Οι χαρακτήρες της σειράς βρίσκονται σε μια διαρκή δοκιμασία, ακροβατώντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, καθώς καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Η πορεία τους είναι γεμάτη ανατροπές, με τις «συστάσεις» των πρώτων ηρώων να δίνονται στους τηλεθεατές από την πρώτη κιόλας προβολή.

Οι δημιουργοί πίσω από την ιστορία

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και το σενάριο της καθημερινής σειράς «Μπλε ώρες» υπογράφουν τρία αναγνωρισμένα ονόματα του ελληνικού τηλεοπτικού χώρου. Πρόκειται για τον Ανδρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν σε επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές.

Η ομάδα αυτή των δημιουργών είναι γνωστή για την ικανότητά της να πλάθει ιστορίες γεμάτες ένταση, συναισθήματα και απρόβλεπτες εξελίξεις. Μέσα από τις «Μπλε ώρες», επιδιώκουν να προσφέρουν στους τηλεθεατές ένα καθημερινό ραντεβού με το δράμα και το μυστήριο, παρουσιάζοντας καταστάσεις που θα τους κρατήσουν σε αγωνία.

Το πολυπληθές καστ των ηθοποιών

Για την ενσάρκωση των χαρακτήρων της σειράς «Μπλε ώρες», έχει επιστρατευτεί ένα πολυπληθές και ταλαντούχο καστ ηθοποιών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ονόματα όπως η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ο Γιάννης Ποιμενίδης, η Κατερίνα Στικούδη, η Ελένη Βαΐτσου, η Έλενα Πιερίδου και ο Γιώργος Κυριάκου.

Οι ηθοποιοί αυτοί αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν τους ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, αντιμετωπίζοντας τις συγκλονιστικές εξελίξεις που πυροδοτούνται από τα τραγικά γεγονότα. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει βάθος και ένταση στις ερμηνείες των χαρακτήρων.

Επιπλέον, σε νευραλγικούς ρόλους, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την εξέλιξη της πλοκής και την αποκάλυψη μυστικών, εμφανίζονται δύο ιδιαίτερα αγαπητοί και έμπειροι ηθοποιοί: ο Γιώργος Παρτσαλάκης και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Η συμμετοχή τους προσδίδει κύρος στην παραγωγή και αναμένεται να ενισχύσει το δραματικό στοιχείο της σειράς.

Η ώρα της πρεμιέρας στον ΣΚΑΪ

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των «Μπλε ωρών» έχει ξεκινήσει. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο της νέας καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Από αυτή την ημερομηνία και μετά, η σειρά θα προβάλλεται σε καθημερινή βάση, προσφέροντας ένα σταθερό ραντεβού με το δράμα και το μυστήριο. Η έναρξη της σειράς σηματοδοτεί την έναρξη των τηλεοπτικών σειρών για τον σταθμό, με τους τηλεθεατές να αναμένουν με ενδιαφέρον τις πρώτες «συστάσεις» των ηρώων και τις καταστάσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki