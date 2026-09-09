Η Ντούα Λίπα συνεχίζει τις διακοπές της και κάνει κατακόρυφο σε σανίδα SUP

Παρά την έλευση του φθινοπώρου, η Ντούα Λίπα συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές καλοκαιρινής ανεμελιάς, όπως φάνηκε από το νέο άλμπουμ βίντεο και φωτογραφιών που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η διάσημη τραγουδίστρια επιβεβαιώνει ότι οι διακοπές της συνεχίζονται ακάθεκτες, παρόλο που ο Σεπτέμβριος έχει πλέον μπει για τα καλά. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ξεχωρίζει ένα βίντεο στο οποίο κάνει κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP μέσα στο νερό.

Οι διακοπές της Ντούα Λίπα στις ΗΠΑ

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Ντούα Λίπα, αψηφώντας την αλλαγή του καιρού και την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου, επέλεξε να παρατείνει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Μέσα από ένα νέο άλμπουμ βίντεο και φωτογραφιών που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδωσε στους ακολούθους της μια γεύση από τις πρόσφατες διακοπές της.

Η απόδραση αυτή πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου η καλλιτέχνιδα πέρασε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα των φίλων της. Οι αναρτήσεις της δείχνουν ότι η διάθεση παραμένει καλοκαιρινή, παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος έχει πλέον καθιερωθεί ως μήνας επιστροφής στην καθημερινότητα για τους περισσότερους.

Η εντυπωσιακή άσκηση σε λίμνη

Ανάμεσα στα διάφορα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Ντούα Λίπα, ξεχωρίζει ένα βίντεο που την δείχνει να επιδίδεται σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή και απαιτητική άσκηση. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια πραγματοποιεί ένα κατακόρυφο πάνω σε μια σανίδα SUP, ενώ βρίσκεται μέσα στα νερά μιας λίμνης, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη φυσική κατάσταση και ισορροπία.

Αυτό το μοναδικό στιγμιότυπο, όπου η Ντούα Λίπα ισορροπεί με χάρη πάνω στη σανίδα, αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της ανάρτησής της. Η ικανότητά της να εκτελεί μια τέτοια άσκηση σε ένα τόσο ασταθές μέσο, μέσα στο νερό, υπογραμμίζει την αθλητική της πλευρά και την αγάπη της για τις δραστηριότητες στη φύση.

Στιγμιότυπα από την απόδραση με φίλες

Το άλμπουμ των φωτογραφιών περιλαμβάνει επίσης εικόνες από την παραλία, όπου η Ντούα Λίπα εμφανίζεται με διάφορα μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την αύρα της θάλασσας. Οι στιγμές αυτές, γεμάτες ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση, αποτυπώνουν την χαρά της από την απόδραση με τις φίλες της.

Σε άλλες φωτογραφίες, η τραγουδίστρια ποζάρει χαμογελαστή μαζί με την παρέα της, δημιουργώντας αναμνήσεις από τις κοινές τους στιγμές. Επιπλέον, σε μία από τις αναρτήσεις της, η Ντούα Λίπα φοράει ένα κομψό μαύρο, ημιδιάφανο φόρεμα, προσθέτοντας μια νότα κομψότητας στις διακοπές της.

Η αφορμή για την αργία στις ΗΠΑ

Η ίδια η Ντούα Λίπα φρόντισε να εξηγήσει στους ακολούθους της τον λόγο αυτής της απόδρασης, μέσω της λεζάντας που συνόδευε την ανάρτησή της. Η αφορμή για τις διακοπές της ήταν η Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ, γνωστή και ως Labour Day, μια επίσημη αργία που σηματοδοτεί παραδοσιακά το τέλος του καλοκαιριού για πολλούς Αμερικανούς.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια έγραψε: «Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day) οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία». Με αυτή τη δήλωση, η Ντούα Λίπα υπογράμμισε ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της αργίας για να απολαύσει προσωπικές στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών άλλων που επέλεξαν να αποδράσουν από την πόλη.

Με πληροφορίες από: Reader