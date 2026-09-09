Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στην ελληνική μουσική σκηνή. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία της πόλης, θα φιλοξενήσει πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά και μια ιδιαίτερα απρόσμενη παρουσία. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Έλληνα τραγουδιστή, σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει μια μεγάλη συναυλία το ερχόμενο Σάββατο, στις 12 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί τα 30 χρόνια παρουσίας του δημοφιλούς τραγουδιστή στην ελληνική μουσική σκηνή, ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του.

Στη σκηνή, εκτός από τον ίδιο τον Αντώνη Ρέμο, αναμένεται να ανέβουν και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τη γιορτή. Η συναυλία έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς υπόσχεται μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και εκπλήξεις.

Η απρόσμενη συνεργασία με τον Ροναλντίνιο

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Αντώνη Ρέμο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, θα βρεθεί επί σκηνής μαζί του, σε μια συνεργασία που αναμένεται να συζητηθεί.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του τραγουδιστή, ο Ροναλντίνιο όχι μόνο θα είναι παρών, αλλά θα συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι δύο τους θα τραγουδήσουν μαζί, θα παίξουν κρουστά, ενώ δεν αποκλείεται να παίξουν ακόμα και μπάλα επί σκηνής. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι θα χορέψουν και Ζορμπά, προσθέτοντας μια ελληνική πινελιά στην εμφάνιση του διεθνούς αστέρα.

Οι δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και τιμή για την παρουσία του Ροναλντίνιο. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θα ήταν ένα όνειρο ζωής από τη θέση του Προέδρου του Ηρακλή που τότε ήμουν να μπορούσα να το ανακοινώσω. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είμαι στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μας να έρθει ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών».

Ο τραγουδιστής τόνισε την ανυπομονησία του για τη συνεργασία, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του Βραζιλιάνου αστέρα: «Κυρίες και κύριοι, ο Ροναλντίνιο θα είναι επί σκηνής και θα τραγουδήσει μαζί μου, θα παίξουμε κρουστά μαζί και μπορεί να παίξουμε και μπάλα μαζί».

Το μήνυμα της βραδιάς και ο αυτοσαρκασμός

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε επίσης στο ευρύτερο μήνυμα που θέλει να περάσει η συναυλία. «Για μένα θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας μου, αλλά πιστεύω πως θα είναι μία από τις ωραιότερες βραδιές για το κοινό όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη. Θέλω να βγει ένα μήνυμα, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Σε μια στιγμή αυτοσαρκασμού, σχολιάζοντας τους διάσημους καλεσμένους του, ο Αντώνης Ρέμος πρόσθεσε: «Τι άλλο θέλετε να φέρω; Κροκόδειλους; Ελέφαντες; Σπαθιά να καταπιώ;». Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε και στον απόηχο προηγούμενων συζητήσεων σχετικά με τη συναυλία και τον Μέγα Αλέξανδρο, θέμα για το οποίο ο Ρέμος είχε απαντήσει λέγοντας «Πού να το φανταστώ».

Με πληροφορίες από: Reader