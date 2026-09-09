Γαρμπή και Σχοινάς καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ μετά από απόφαση εφετείου

Σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη κατέληξε η συνεργασία ανάμεσα σε γνωστό επιχειρηματία και το καλλιτεχνικό δίδυμο Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας ότι οι δύο καλλιτέχνες οφείλουν να επιστρέψουν προκαταβολές ύψους 60.000 ευρώ, ποσό που με τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα ανέρχεται πλέον σε περίπου 100.000 ευρώ.

Η αρχή της δικαστικής διαμάχης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2020, όταν ο επιχειρηματίας, που διαχειριζόταν κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα, συμφώνησε με το ζευγάρι Σχοινά-Γαρμπή για ζωντανές εμφανίσεις στο μαγαζί του. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο Διονύσης Σχοινάς έλαβε προκαταβολή 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 60.000 ευρώ.

Ωστόσο, οι συμφωνηθείσες εμφανίσεις συνέπεσαν με την περίοδο της πανδημίας και δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης. Το ζευγάρι αρνήθηκε να επιστρέψει το ποσό των προκαταβολών, οδηγώντας την υπόθεση στα δικαστήρια.

Ανατροπή στο εφετείο

Αν και πρωτοδίκως, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς είχαν δικαιωθεί, μιλώντας μάλιστα για νίκη σε δηλώσεις τους, η εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση. Με την υπ’ αριθ. 4001/2026 απόφασή του, το Εφετείο έκρινε την πρωτόδικη κρίση «ως όλως εσφαλμένη».

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνηθείσες εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον, οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να διατηρούν τα χρήματα, συνεπώς τα παρακράτησαν παράνομα.

Οι οικονομικές συνέπειες

Ως εκ τούτου, ο Διονύσης Σχοινάς υποχρεούται να καταβάλει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προστίθεται νόμιμος τόκος από την ημέρα που επιδόθηκε η αγωγή.

Αμέσως μετά την απόφαση του Εφετείου, επιβλήθηκε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών των καλλιτεχνών, καθώς και συντηρητική κατάσχεση των εισιτηρίων της συναυλίας τους στο Κατράκειο. Αυτό φέρεται να είναι ο πραγματικός λόγος που ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση τη Δευτέρα (7/9), και όχι οι συνθήκες στη ροή της προετοιμασίας που επικαλέστηκαν οι δύο καλλιτέχνες σε ανάρτησή τους.

Το συνολικό ποσό

Αμφότεροι οι καλλιτέχνες καταδικάστηκαν στην πληρωμή 3.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας. Λόγω της άρνησης επιστροφής των χρημάτων στον επιχειρηματία, το αρχικό ποσό των 60.000 ευρώ, μαζί με τον νόμιμο τόκο, έχει πλέον ανέλθει σε περίπου 100.000 ευρώ, συν τα δικαστικά έξοδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 είχε προγραμματιστεί μια νέα συνεργασία, με το σχήμα Γιώργος Μαζωνάκης-Διονύσης Σχοινάς στο «Κέντρο Αθηνών».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr