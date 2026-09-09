Ο Γιάννης Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη. Ο γνωστός τραγουδιστής προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την απώλεια του φίλου του.

Το μήνυμα του Γιάννη Κότσιρα στο Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιάννης Κότσιρας έγραψε χαρακτηριστικά: «Αχ! Φιλαράκι μου. 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου. Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου». Με αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης θέλησε να μοιραστεί τη θύμηση και την παρουσία του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στη ζωή του, ακόμη και μετά την πάροδο των ετών.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr