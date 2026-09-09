Καίτη Γαρμπή: Η αντίδραση της τραγουδίστριας στο viral φίλτρο του Instagram για τα '80s

Η Καίτη Γαρμπή σχολίασε με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο και με χιούμορ το viral φίλτρο που έχει κατακλύσει το Instagram τις τελευταίες ημέρες. Το συγκεκριμένο φίλτρο, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δουν πώς θα έμοιαζαν αν ζούσαν στη δεκαετία του '80. Η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε να αντιδράσει με μια προσωπική της φωτογραφία από εκείνη την εποχή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα.

Το φίλτρο που «σαρώνει» το Instagram

Τις τελευταίες ημέρες, ένα φίλτρο που δημιουργεί εικόνες με αισθητική των '80s έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στην πλατφόρμα του Instagram. Οι χρήστες καλούνται να ζητήσουν από το ChatGPT να δημιουργήσει μια φωτογραφία τους, η οποία να απεικονίζει την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια εκείνης της δεκαετίας. Αυτά τα «insta stories» ξεφυτρώνουν συνεχώς, γεμίζοντας τις ροές των χρηστών με αναπαραστάσεις της μόδας και του στυλ των '80s.

Η διάδοση του φίλτρου είναι τόσο μεγάλη που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ενώ πολλοί χρήστες το υιοθετούν με ενθουσιασμό, άλλοι έχουν εκφράσει την αδιαφορία τους, τονίζοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει το πώς θα ήταν στα '80s. Μέσα σε αυτή τη «βροχή» από ψηφιακές αναπαραστάσεις, η παρέμβαση της Καίτης Γαρμπή ήρθε να δώσει μια διαφορετική νότα, ξεχωρίζοντας με την πρωτοτυπία της.

Η «απάντηση» της Καίτης Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή επέλεξε να απαντήσει στο viral φαινόμενο με έναν τρόπο που χαρακτηρίζεται ως «to the point». Δημοσίευσε μια δική της φωτογραφία, η οποία χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του '80. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε την περίοδο που η τραγουδίστρια ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ της με τίτλο «Γυαλιά Καρφιά».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Καίτη Γαρμπή έγραψε χαρακτηριστικά: «no 80s filter needed». Με αυτή τη φράση, που σημαίνει «χωρίς να χρειάζεται το φίλτρο των '80s», η τραγουδίστρια υπογράμμισε με χιούμορ ότι η ίδια έχει ήδη ζήσει και φωτογραφηθεί στην αυθεντική δεκαετία του '80, καθιστώντας περιττή τη χρήση οποιουδήποτε φίλτρου τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνησή της αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, «σβήνοντας» όλα τα υπόλοιπα stories με το φίλτρο, όπως αναφέρεται.

Τα πρώτα βήματα στην ελληνική δισκογραφία

Η Καίτη Γαρμπή έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική δισκογραφία ακριβώς εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του '80. Η καριέρα της ξεκίνησε με την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ, το οποίο είχε τον τίτλο «Πρόβα». Λίγο πριν την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, είχε ήδη παρουσιάσει στο κοινό το τραγούδι «Στο Σαιν Τροπέ», το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πρώτα της δείγματα στον χώρο της μουσικής.

Αυτές οι πρώτες κυκλοφορίες σηματοδότησαν την είσοδό της σε μια εποχή που θα καθόριζε την πορεία της στην ελληνική μουσική σκηνή. Η φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει για να σχολιάσει το viral φίλτρο, προέρχεται από αυτήν ακριβώς την περίοδο, προσφέροντας μια αυθεντική ματιά στην εμφάνισή της και στο στυλ της δεκαετίας του '80, χωρίς καμία τεχνητή παρέμβαση.

Συνεργασίες και επόμενα άλμπουμ

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Γυαλιά Καρφιά», η Καίτη Γαρμπή συνέχισε τη δισκογραφική της πορεία με την κυκλοφορία και άλλων επιτυχημένων έργων. Ακολούθησαν τα άλμπουμ με τίτλο «Ένταλμα Συλλήψεως» και «Του Φεγγεριού Αναπνοές», τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

Ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της ήταν η κυκλοφορία του άλμπουμ «Ως τον Παράδεισο». Αυτό το άλμπουμ αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Καίτη Γαρμπή συνεργάστηκε με τον γνωστό συνθέτη Φοίβο, μια συνεργασία που έμελλε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη και να οδηγήσει σε πολλά ακόμα δημοφιλή τραγούδια στο μέλλον.

Τα σχέδια για τον χειμώνα

Εκτός από τις αναμνήσεις από το παρελθόν, η Καίτη Γαρμπή έχει ήδη ανακοινώσει και τα επαγγελματικά της σχέδια για τον επερχόμενο χειμώνα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια πρόκειται να εμφανιστεί στη σκηνή του Anodos, όπου θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο concept για το κοινό της. Αυτή η εμφάνιση αναμένεται να προσφέρει στους θαυμαστές της μια νέα εμπειρία, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία στον χώρο της μουσικής.

Με πληροφορίες από: Reader