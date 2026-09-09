Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια κάνει πρεμιέρα στον Alpha

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα της στις οθόνες του Alpha. Η παραγωγή, που χαρακτηρίζεται ως «σειρά - φαινόμενο», θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στον Δεκέμβριο του 1992, παρουσιάζοντας ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες. Η πρώτη τηλεοπτική προβολή της σειράς αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, προσφέροντας ένα νέο τηλεοπτικό θέαμα στο κοινό.

Η πρεμιέρα και το πρόγραμμα προβολής

Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια θα κάνει την πρεμιέρα του στον Alpha τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο στις 22:00, ξεκινώντας ένα νέο κύκλο τηλεοπτικών μεταδόσεων που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η σειρά θα προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση, με τα επεισόδια να μεταδίδονται από Δευτέρα έως και Τετάρτη. Η ώρα προβολής έχει οριστεί σταθερά στις 22:00 για όλες τις ημέρες, προσφέροντας έτσι ένα συγκεκριμένο ραντεβού στο τηλεοπτικό κοινό για τρεις συνεχόμενες βραδιές.

Η υπόθεση της σειράς και το ιστορικό πλαίσιο

Η ιστορία του «Ριφιφί» τοποθετείται χρονικά στον Δεκέμβριο του 1992, μια περίοδο που αποτελεί το σκηνικό για τα γεγονότα που θα εξελιχθούν. Η σειρά εστιάζει σε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βιώσει σημαντικές απώλειες και δυσκολίες στη ζωή τους, διαμορφώνοντας έτσι το κεντρικό της θέμα.

Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν χάσει την οικογένειά τους, τη δουλειά τους, την περιουσία τους, την αξιοπρέπειά τους, ακόμα και την ίδια τους την ελευθερία. Αυτές οι απώλειες και οι προσωπικές ιστορίες τους αναμένεται να «γράψουν ιστορία» μέσα από την εξέλιξη της πλοκής, όπως αναφέρεται, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και τις επιπτώσεις των δυσκολιών.

Το πρωταγωνιστικό καστ

Στο «Ριφιφί» συμμετέχει ένα πολυπληθές και αναγνωρισμένο καστ ηθοποιών, το οποίο αναμένεται να δώσει σάρκα και οστά στους χαρακτήρες της σειράς. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ονόματα όπως η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Πάνος Βλάχος.

Τους πλαισιώνουν επίσης ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο Δήμος Γιγαντάκης, ο Αχιλλέας Ζέρβας και ο Άρης Λεμπεσόπουλος. Το πρωταγωνιστικό σχήμα συμπληρώνουν η Κατερίνα Μάντζιου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Κώστας Φιλίππογλου, η Ράνια Παπαδάκου, η Άννα Μενενάκου, ο Δημήτρης Γεροδήμος, ο Γιώργος Χατζής, η Έλη Δρίβα και ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, δημιουργώντας ένα σύνολο που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες.

Οι συμμετέχοντες ηθοποιοί

Εκτός από το βασικό πρωταγωνιστικό σχήμα, στη σειρά «Ριφιφί» συμμετέχει και μια ομάδα ηθοποιών σε σημαντικούς ρόλους, ενισχύοντας περαιτέρω το καστ. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ο Δημήτρης Μάριζας, η Γεωργία Συφιανού και ο Γιώργος Κανέλλης, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της πλοκής και των χαρακτήρων.

Τους συμμετέχοντες ηθοποιούς συμπληρώνουν η Φρύνη Θετάκη και ο Φώτης Θωμαϊδης. Η παρουσία αυτών των καλλιτεχνών διαμορφώνει ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο, το οποίο αναμένεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα τηλεοπτική εμπειρία στους θεατές του Alpha, καθώς η σειρά προβάλλεται για πρώτη φορά στην τηλεόραση.

Με πληροφορίες από: Reader