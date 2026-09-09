Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 20 χρόνια

Η Τζούλια Ρόμπερτς, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς παγκοσμίως και βραβευμένη με Όσκαρ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ μετά από είκοσι χρόνια απουσίας. Η επιστροφή της σηματοδοτείται από έναν απαιτητικό ρόλο στη νέα παραγωγή «Small Mouth Sounds», όπου θα συναντήσει ξανά επί σκηνής τον Πολ Ραντ. Οι παραστάσεις του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2027, φέρνοντας την ηθοποιό πίσω στις θεατρικές της ρίζες.

Η επιστροφή στο Μπρόντγουεϊ και η συνεργασία με τον Πολ Ραντ

Η Τζούλια Ρόμπερτς θα πρωταγωνιστήσει στη νέα θεατρική παραγωγή «Small Mouth Sounds», σηματοδοτώντας την επανεμφάνισή της στο Μπρόντγουεϊ. Η τελευταία της εμφάνιση στην περίφημη θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης ήταν το 2006, όταν έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο με το έργο «Three Days of Rain».

Στο πλαίσιο αυτής της επιστροφής, η ηθοποιός θα συμπράξει ξανά με τον Πολ Ραντ, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στην παράσταση του 2006. Τότε, το καστ συμπλήρωνε και ο ανερχόμενος τότε Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το λαμπερό καστ και η συγγραφέας του έργου

Στη νέα παραγωγή «Small Mouth Sounds», εκτός από την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Πολ Ραντ, συμμετέχει ένα ευρύτερο λαμπερό καστ. Σε αυτό περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Σάρα Πόλσον, ο Μάρτιν Φρίμαν, η Γκρέτα Λι και ο Άιζακ Πάουελ.

Το έργο υπογράφει η Μπες Βολ, μία βραβευμένη συγγραφέας, η οποία έχει τιμηθεί με Πούλιτζερ και Tony για το αναγνωρισμένο της έργο «Liberation». Το «Small Mouth Sounds» έκανε την αρχική του πρεμιέρα εκτός Μπρόντγουεϊ το 2015, πριν μεταφερθεί στην κεντρική σκηνή.

Η υπόθεση του «Small Mouth Sounds»

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του έργου, έξι άγνωστοι μεταξύ τους χαρακτήρες καταφθάνουν σε ένα καταφύγιο διαλογισμού. Το καταφύγιο βρίσκεται στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και οι πρωταγωνιστές είναι αποφασισμένοι να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, να στραφούν στον εαυτό τους και να επιδιώξουν μια αλλαγή στη ζωή τους.

Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων δείχνει ότι τα πράγματα δεν κυλούν καθόλου καλά. Καθώς τα προσωπικά τραύματα έρχονται στην επιφάνεια, οι χαρακτήρες συγκρούονται μεταξύ τους και απρόσμενες επιθυμίες αρχίζουν να κυριαρχούν. Το έργο ξεδιπλώνεται με ελάχιστους διαλόγους, προσφέροντας μια πρωτότυπη και βαθιά συγκινητική ιστορία για την αναζήτηση της πληρότητας σε έναν κόσμο γεμάτο διαλυμένες καταστάσεις.

Η έμπνευση πίσω από το έργο και η σκηνοθεσία

Η συγγραφέας Μπες Βολ σημείωσε ότι η ιδέα για το «Small Mouth Sounds» γεννήθηκε από ένα σεμινάριο διαλογισμού στο Ινστιτούτο Omega, το οποίο βρίσκεται επίσης στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Όπως και στο σεμινάριο που την ενέπνευσε, έτσι και στο θεατρικό έργο, το μεγαλύτερο μέρος της δράσης εξελίσσεται χωρίς τη χρήση λέξεων.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης αναλαμβάνει ο Τζο Μαντέλο, ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης, ο οποίος έχει τιμηθεί τρεις φορές με το βραβείο Tony. Ο Μαντέλο αυτή την περίοδο σκηνοθετεί επίσης την παράσταση «Downstate», η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο ίδιο θέατρο, το Ethel Barrymore.

Πρεμιέρα και τόπος παραστάσεων

Οι παραστάσεις του «Small Mouth Sounds» έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου του 2027. Η επίσημη πρεμιέρα του έργου έχει οριστεί για έναν μήνα αργότερα, συγκεκριμένα στις 18 Μαρτίου του 2027.

Όλες οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο ιστορικό θέατρο Ethel Barrymore της Νέας Υόρκης, έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει πλήθος σημαντικών θεατρικών παραγωγών στο Μπρόντγουεϊ.

Με πληροφορίες από: Topontiki