Η Σάλμα Χάγιεκ γιορτάζει τα γενέθλιά της με γυμνές βουτιές στον ωκεανό

Η Αμερικανομεξικανίδα ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες που τράβηξαν την προσοχή. Σε αυτές τις αναρτήσεις, η ηθοποιός απεικονίζεται να βουτάει ολόγυμνη στον ωκεανό, ποζάροντας με ιδιαίτερη χάρη και ένα φωτεινό χαμόγελο. Η δημοσίευση, η οποία έγινε λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της, προκάλεσε πλήθος σχολίων και εκδηλώσεων θαυμασμού από τους πολυάριθμους θαυμαστές της, αλλά και από γνωστές συναδέλφους της στον χώρο του Χόλιγουντ. Η ίδια η Χάγιεκ δήλωσε «ευγνώμων» για την ηλικία της, ενώ στις εικόνες τα μαλλιά της είναι εμφανώς αλμυρά από το θαλασσινό νερό.

Οι «απελευθερωτικές» φωτογραφίες και τα σχόλια των θαυμαστών

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Σάλμα Χάγιεκ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που την δείχνουν να απολαμβάνει το μπάνιο της στον ωκεανό. Οι εικόνες αυτές, στις οποίες η ηθοποιός εμφανίζεται να βουτάει ολόγυμνη, χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως «απελευθερωτικές» και συγκέντρωσαν άμεσα την προσοχή του κοινού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Οι θαυμαστές της Αμερικανομεξικανίδας ηθοποιού έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους, αφήνοντας πλήθος σχολίων κάτω από τις αναρτήσεις της. Μεταξύ άλλων, σημείωσαν με θαυμασμό πως η Σάλμα Χάγιεκ «κάνει τα 60 να δείχνουν υπέροχα», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της ομορφιά και τη νεανική της εμφάνιση παρά το πέρασμα του χρόνου. Άλλα σχόλια περιλάμβαναν εκφράσεις όπως «Είδωλο παντοτινό!», «Θεϊκή» και «Βάζεις τον πήχη ψηλά», αναδεικνύοντας τον γενικότερο θαυμασμό για την προσωπικότητα και την εμφάνισή της.

Η δήλωση ευγνωμοσύνης και η στάση της απέναντι στην ηλικία

Η ίδια η Σάλμα Χάγιεκ, με αφορμή τα γενέθλιά της και τη δημοσίευση των εντυπωσιακών φωτογραφιών, δήλωσε δημόσια «ευγνώμων» για την ηλικία της. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια θετική και ώριμη προσέγγιση απέναντι στον χρόνο και την ωριμότητα, μια στάση που η ηθοποιός συχνά μοιράζεται με το κοινό της μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Στις φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν, η ηθοποιός ποζάρει με ιδιαίτερη χάρη και ένα φωτεινό χαμόγελο, το οποίο αναδεικνύει την ανεμελιά της στιγμής. Τα μαλλιά της είναι εμφανώς αλμυρά από το θαλασσινό νερό, προσδίδοντας στις εικόνες μια φυσική, αυθεντική και ανεπιτήδευτη αίσθηση. Η κίνησή της να βουτήξει ολόγυμνη στον ωκεανό, όπως αποτυπώνεται στις δημοσιεύσεις, αποτελεί μια πράξη ελευθερίας και αυτοπεποίθησης, που ενέπνευσε πολλούς.

Ο θαυμασμός από συναδέλφους του Χόλιγουντ

Ο θαυμασμός για τις «απελευθερωτικές» φωτογραφίες της Σάλμα Χάγιεκ δεν περιορίστηκε μόνο στους πολυάριθμους θαυμαστές της, αλλά επεκτάθηκε και σε γνωστές συναδέλφους της από τον χώρο του Χόλιγουντ. Συγκεκριμένα, η Βανέσα Χαντζενς, η Λίντσεϊ Λόχαν και η Ολίβια Μαν εξέφρασαν δημόσια τον ενθουσιασμό και την εκτίμησή τους για τις αναρτήσεις της ηθοποιού.

Οι ηθοποιοί αυτές εκθείασαν το «90s σύμβολο του σεξ του Χόλιγουντ», αναγνωρίζοντας τη διαχρονική της επιρροή, την ακτινοβολία και τη σταθερή της θέση στον κινηματογραφικό χώρο. Τα σχόλιά τους προστέθηκαν στο ευρύ κύμα θετικών αντιδράσεων που δέχτηκε η Χάγιεκ για τις πρόσφατες αναρτήσεις της, επιβεβαιώνοντας την αναγνώρισή της από τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η προσέγγιση της ηθοποιού στην περιποίηση και τη φυσική κατάσταση

Η Σάλμα Χάγιεκ έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθεί για να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση και την εμφάνισή της όλα αυτά τα χρόνια. Η ηθοποιός επιλέγει συγκεκριμένες σύγχρονες τεχνολογίες περιποίησης δέρματος, οι οποίες βασίζονται σε μικροσυχνότητες, προκειμένου να διατηρεί τη σφριγηλότητα του δέρματός της, μια πρακτική που έχει μοιραστεί με το κοινό της.

Σε αντίθεση με άλλες προσωπικότητες του χώρου της υποκριτικής, η Χάγιεκ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν χρησιμοποιεί επεμβατικές αισθητικές επεμβάσεις για την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, έχει αναφέρει ότι δεν κάνει χρήση Botox ή fillers, προτιμώντας πιο φυσικές και μη επεμβατικές μεθόδους για την περιποίηση της επιδερμίδας της, διατηρώντας έτσι μια αυθεντική εικόνα.

Με πληροφορίες από: Reader