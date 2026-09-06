Πλούσια Κινέζα χρηματοδότησε σειρά για να φιλήσει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές

Μια πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε μια δραματική σειρά μικρού μήκους με μοναδικό σκοπό να πρωταγωνιστήσει η ίδια και να φιλήσει τον νεαρό πρωταγωνιστή περισσότερες από 60 φορές. Ο Zhong Yufei, ανερχόμενος ηθοποιός, περιέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εφιάλτη που βίωσε στα γυρίσματα, κάνοντας λόγο για συνεχή παρενόχληση από τη συμπρωταγωνίστριά του, η οποία ήταν και η μοναδική επενδύτρια του εγχειρήματος. Η παραγωγή, που αποτελούνταν από 50 επεισόδια, τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ.

Οι όροι της χρηματοδότησης και ο πλήρης έλεγχος

Η εύπορη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για την εν λόγω πράξη, είχε θέσει δύο απαράβατους όρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη σειρά των 50 επεισοδίων. Ο πρώτος όρος ήταν να υποδυθεί η ίδια τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο. Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός όρος ήταν να έχει τον τελευταίο λόγο στο σενάριο και σε όλες τις δημιουργικές αποφάσεις που αφορούσαν την παραγωγή.

Αυτή η εξουσία της παρείχε τον πλήρη έλεγχο επί της σειράς, καθώς μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα κανείς από το συνεργείο ή τους συντελεστές να μην τολμά να διαφωνήσει μαζί της, ανεξάρτητα από το πόσο παράλογες μπορεί να ήταν οι απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι υπερβολικές σκηνές φιλιού και η αντίδραση της παραγωγής

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε στα γυρίσματα ήταν το σενάριο που ενέκρινε η πρωταγωνίστρια-επενδύτρια, το οποίο περιλάμβανε περισσότερες από εξήντα σκηνές φιλιού. Ο υπερβολικός αυτός αριθμός προκάλεσε την ανησυχία του σκηνοθέτη και του υπόλοιπου συνεργείου, οι οποίοι προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε τον ρυθμό και την εξέλιξη της πλοκής.

Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να παρέμενε ανελέητη στις απαιτήσεις της, αγνοώντας κάθε συμβουλή και αντίρρηση. Η απάντησή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν: «Έχω δει περισσότερες σειρές από όσες έχετε φτιάξει εσείς», υπογραμμίζοντας την απόλυτη στάση της απέναντι στις δημιουργικές αποφάσεις.

Η εμπειρία του Zhong Yufei και η παρενόχληση

Ο 23χρονος ηθοποιός Zhong Yufei αποκάλυψε πως έπαθε σοκ κατά την πρώτη κιόλας ρομαντική σκηνή της σειράς. Η συμπρωταγωνίστριά του επιχείρησε να τον φιλήσει με γαλλικό φιλί. Όταν ο ίδιος προσπάθησε ενστικτωδώς να οπισθοχωρήσει και να απομακρυνθεί, εκείνη τον έπιασε από το πίσω μέρος του κεφαλιού και τον κρατούσε σταθερά, φιλάνοντάς τον με βία.

Ο νεαρός ηθοποιός, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε υποδυθεί μόνο μερικούς δευτερεύοντες ρόλους στην καριέρα του, θεώρησε τη συγκεκριμένη σειρά ως μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το επόμενο βήμα στον χώρο της υποκριτικής. Για τον λόγο αυτό, υπέμεινε την κατάσταση που βίωνε χωρίς να διαμαρτυρηθεί, ελπίζοντας στην επιτυχία της παραγωγής.

Η στάση των παρευρισκομένων και η απόρριψη της σειράς

Πέρα από την προσωπική του εμπειρία, ο Yufei αποθαρρύνθηκε και από τη στάση των υπολοίπων παρευρισκομένων στο πλατό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συντελεστές επέλεγαν να κάνουν πως δεν βλέπουν τι συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους, αφήνοντας τον νεαρό ηθοποιό απροστάτευτο απέναντι στις απαιτήσεις της επενδύτριας-πρωταγωνίστριας.

Τελικά, παρά τις προσπάθειες και τις θυσίες, η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ. Ο παραγωγός Meng Xing αποκάλυψε πως η πλατφόρμα streaming στην οποία προοριζόταν να προβληθεί η παραγωγή την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Η απόρριψη βασίστηκε στην κρίση ότι οι αμέτρητες και προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανονισμούς περιεχομένου της πλατφόρμας.

Η δήλωση του παραγωγού

Μετά το «ναυάγιο» της παραγωγής και την οριστική της απόρριψη, ο παραγωγός Meng Xing αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για το περιστατικό. Ξεκαθάρισε πως η δημιουργική ομάδα της σειράς δεν είχε καμία απολύτως δικαιοδοσία στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της παραγωγής. Όλες οι αποφάσεις, όπως τόνισε, επιβλήθηκαν από την πρωταγωνίστρια, η οποία ήταν ταυτόχρονα και η αποκλειστική επενδύτρια του εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta