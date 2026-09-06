Η Κρινιώ Νικολάου κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Το 10 το καλό» με τη Μαρία Μπεκατώρου

Η Κρινιώ Νικολάου, μία σημαντική τραγουδοποιός, παρουσιάζει τη νέα της δισκογραφική δουλειά, «Το 10 το καλό», η οποία κυκλοφορεί από το Ogdoo group. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια σε μουσική και ερμηνεία της ίδιας, ενώ τους στίχους υπογράφει η Γιόλα Αργυροπούλου. Μία ιδιαίτερη συνεργασία σε αυτή τη δουλειά είναι με τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε CD.

Η αρχή της συνεργασίας με τη Μαρία Μπεκατώρου

Η αφορμή για τη συνεργασία με τη Μαρία Μπεκατώρου, ένα από τα πιο αγαπημένα και προσιτά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, στάθηκε το τραγούδι «Προχωράω μπροστά». Η Κρινιώ Νικολάου συνέθεσε το συγκεκριμένο κομμάτι ειδικά για την παρουσιάστρια, στο πλαίσιο αφιερώματος που της έγινε στην εκπομπή «Moments» του Ant1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κρινιώ ερμήνευσε το τραγούδι πιάνο-φωνή, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στη Μαρία Μπεκατώρου.

Αυτή η βαθιά συγκίνηση της Μαρίας Μπεκατώρου οδήγησε στη φυσική εξέλιξη της συνεργασίας των δύο γυναικών, με το τραγούδι «Προχωράω μπροστά» να ενώνει τις φωνές τους σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά. Φαίνεται πως η αρχική αυτή συνύπαρξη δεν τους ήταν αρκετή, καθώς όλη η δημιουργική παρέα σκέφτηκε αυθόρμητα και παρορμητικά να ζωντανέψει ένα διαχρονικό συναίσθημα.

Αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα της Αθήνας

Η νέα δουλειά στοχεύει στην αναβίωση της ατμόσφαιρας της Αθήνας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην εποχή του καλού ελληνικού κινηματογράφου, φέρνοντάς την στο σήμερα. Αυτή η προσπάθεια εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια του άλμπουμ, τα οποία φιλοδοξούν να μεταφέρουν στον ακροατή το συναίσθημα αυτής της εποχής.

Το ομότιτλο τραγούδι της δουλειάς, «Το 10 το καλό», αποτελεί μία έκπληξη και ακούγονται οι φωνές της Κρινιώς Νικολάου και της Μαρίας Μπεκατώρου. Επίσης, η Μαρία Μπεκατώρου συμμετέχει με το γνωστό της μπρίο και στο τραγούδι «Τα μάτια σου εγκλήματα», προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια.

Η κυκλοφορία και η αισθητική του άλμπουμ

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Κρινιώς Νικολάου κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το OGDOO MUSIC. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι προσεχώς θα κυκλοφορήσει και σε φυσικό προϊόν, δίνοντας τη δυνατότητα στους ακροατές να αποκτήσουν το άλμπουμ και σε αυτή τη μορφή.

Η Κρινιώ Νικολάου παρουσιάζει συνολικά επτά «διαμαντάκια» τραγούδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική. Στα κομμάτια αυτά, η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια εναλλάσσονται διαδοχικά, δημιουργώντας μια ανεπιτήδευτη δουλειά που γεφυρώνει το παλιό με το σύγχρονο. Το τραγούδι, απαλλαγμένο από ταμπέλες και στεγανά, γιορτάζει ως έκφραση της ψυχής και ως αντάμωμα των ανθρώπων.

Ερμηνευτικές αποχρώσεις και προβληματισμοί

Μεταξύ των τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ είναι τα «Το σωστό και το λάθος», «Στο Πατάρι» και «Πάντα κάτι θα λείπει». Στο τραγούδι «Στο Πατάρι», η Κρινιώ Νικολάου προσφέρει μια συγκλονιστική ερμηνεία, όπου το «παραπονεμένο παιδί» συνομιλεί με τον ώριμο ενήλικα, ενώ παράλληλα συνειδητοποιεί πως «Πάντα κάτι θα λείπει», δημιουργώντας την αναγκαιότητα να το ψάξουμε.

Η ίδια η Κρινιώ Νικολάου περιγράφεται ως μια καλλιτέχνιδα με πολλαπλές αποχρώσεις: μελαγχολική, αισιόδοξη, αινιγματική, αποσιωπητική, ενίοτε απόλυτη, άλλοτε σχεδόν μονολογώντας ή ψιθυρίζοντας και άλλοτε με νεύρο και ορμή, παραμένοντας πάντα τρυφερή και ποιητική.

Η άποψη για τη σύγχρονη δισκογραφία

Στη συζήτηση της με το topontiki.gr, η Κρινιώ Νικολάου δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη σημερινή κατάσταση στη δισκογραφία και τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν τα τραγούδια. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα το παιχνίδι στη δισκογραφία παίζεται στα views και εγώ δεν το αντέχω».

Σύμφωνα με την τραγουδοποιό, τα δισκογραφικά δεδομένα βρίσκονται πλέον σε διαφορετική βάση, καθώς τα social media επιτρέπουν την κυκλοφορία τραγουδιών οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν συνεχή βομβαρδισμό από κάθε λογής ήχους, δημιουργώντας ένα αχανές και κορεσμένο δισκογραφικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki