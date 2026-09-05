Ρατσιστικό παραλήρημα σε πτήση της American Airlines οδήγησε σε ακινητοποίηση επιβάτη

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν πρόσφατα σε πτήση της American Airlines, όταν ένας επιβάτης προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση εν μέσω ρατσιστικού και ομοφοβικού παραληρήματος. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να χτύπησε συνεπιβάτες του, χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με ταινία και δεματικά από το πλήρωμα και άλλους επιβάτες. Το περιστατικό ανάγκασε το αεροσκάφος να αλλάξει την πορεία του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, προκειμένου οι αρχές να παραλάβουν τον ταραχοποιό επιβάτη.

Το περιστατικό εν πτήσει

Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην πτήση 618 της American Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντάλας προς το Νιούαρκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιβάτης άρχισε να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά, εξαπολύοντας μια σειρά από παραληρηματικές επιθέσεις. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε ήταν γεμάτοι ρατσιστικό και ομοφοβικό περιεχόμενο, με στόχο αρχικά τον διπλανό του συνεπιβάτη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ένας μαύρος αεροσυνοδός παρενέβη για να προσπαθήσει να ηρεμήσει τον άνδρα και να τον σταματήσει. Ωστόσο, ο επιβάτης φέρεται να συνέχισε την επίθεσή του, στρέφοντας τους ρατσιστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του, μεταξύ άλλων, και κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Κλιμάκωση της έντασης και σωματική επίθεση

Ο ταραχοποιός επιβάτης δεν περιορίστηκε μόνο σε λεκτικές επιθέσεις. Το παραλήρημά του κλιμακώθηκε σε σωματική βία, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας χτύπησε τον συνεπιβάτη του, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του, και προκάλεσε ζημιά στον υπολογιστή του, σπάζοντάς τον.

Στην προσπάθεια να βοηθήσει τον άνδρα που δεχόταν την επίθεση, μια γυναίκα επιβάτης προσπάθησε να παρέμβει. Ωστόσο, ο επιτιθέμενος την απώθησε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει την επιθετική του συμπεριφορά, αδιαφορώντας για τις προσπάθειες των άλλων να τον σταματήσουν.

Η επέμβαση και η ακινητοποίηση του επιβάτη

Μπροστά στην κλιμακούμενη βία και την αδυναμία να ελεγχθεί ο επιβάτης μόνο με λεκτικές παρεμβάσεις, τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν αποφασιστικά. Με τη συνδρομή τους, καθώς και με τη βοήθεια μελών του πληρώματος, κατάφεραν να περιορίσουν τον ταραχοποιό. Για την ακινητοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν ταινία και δεματικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υπολοίπων επιβατών και του πληρώματος.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από το εσωτερικό του αεροσκάφους, ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κάθισμά του. Τα χέρια του, το κεφάλι του και ο κορμός του είχαν ακινητοποιηθεί πλήρως, αποτρέποντας οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση ή επιθετική ενέργεια. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την σοβαρότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα της άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης.

Αναγκαστική προσγείωση και παράδοση στις αρχές

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της αδυναμίας να συνεχιστεί η πτήση με ασφάλεια, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Αντί να συνεχίσει προς τον αρχικό του προορισμό, το Νιούαρκ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη της Βαλτιμόρης.

Εκεί, οι τοπικές αρχές περίμεναν το αεροσκάφος για να παραλάβουν τον επιβάτη που προκάλεσε την αναστάτωση. Η άμεση παρέμβαση των αρχών ήταν απαραίτητη για την περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού και την εξασφάλιση της τάξης, μετά από ένα τόσο έντονο και επικίνδυνο συμβάν εν πτήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki