Στροφή των Ελλήνων στο έτοιμο φαγητό: 770 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη

Η κατσαρόλα μπαίνει όλο και πιο σπάνια στη φωτιά, καθώς το έτοιμο φαγητό κερδίζει έδαφος στο καλάθι των Ελλήνων καταναλωτών. Η έλλειψη χρόνου, τα μικρότερα σε μέγεθος νοικοκυριά, αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία επιλογών, μεταβάλλουν σταδιακά τις διατροφικές συνήθειες, δημιουργώντας χώρο σε μια αγορά που έχει σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό της μέσα σε μία δεκαετία.

Είναι ενδεικτικό ότι το μερίδιο του έτοιμου φαγητού στις «ζεστές γωνιές» των σούπερ μάρκετ έχει φτάσει στο 29%, από 16% που ήταν πριν από δέκα χρόνια, και συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

Αυξάνεται η δαπάνη για έτοιμα γεύματα

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα για έτοιμο φαγητό, αποκλειστικά από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 770 ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι παραγγελίες μέσω delivery ή οι αγορές από καταστήματα εστίασης.

Από τους καταναλωτές που δηλώνουν ότι αγοράζουν έτοιμο φαγητό, το 19% ξοδεύει από 11 έως 20 ευρώ την εβδομάδα, το 11% δαπανά από 6 έως 10 ευρώ, ενώ το 7% ξοδεύει έως 5 ευρώ. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό, το 25%, βάζει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, δαπανώντας από 21 έως και 100 ευρώ σε εβδομαδιαία βάση.

Η εξέλιξη της αγοράς και οι επιλογές

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και οι «οπαδοί» του σπιτικού φαγητού, με σχεδόν τέσσερις στους δέκα Έλληνες, ποσοστό 39%, να δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν καθόλου έτοιμα γεύματα. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, έχει περιοριστεί αισθητά, καθώς πριν από μία δεκαετία έφτανε το 45%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή στροφή των καταναλωτών προς τις έτοιμες λύσεις φαγητού.

Η αγορά του έτοιμου φαγητού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη θέση στην καθημερινότητα των νοικοκυριών, με τις επιχειρήσεις να ακολουθούν τη ζήτηση. Τα τμήματα έτοιμου φαγητού έχουν πλέον παρουσία στα περισσότερα μεγάλα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με τις αλυσίδες να επενδύουν στην ποικιλία, την ποιότητα και σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί, περιλαμβάνοντας από ψητό κοτόπουλο και πίτες μέχρι σαλάτες και μαγειρευτά, διεκδικώντας έτσι μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή τη δυναμικά εξελισσόμενη αγορά.

Ευρωπαϊκή τάση με τους νέους πρωταγωνιστές

Η συγκεκριμένη στροφή δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η έρευνα «The State of Grocery Retail Europe 2025» της McKinsey έδειξε ότι το 54% των Ευρωπαίων καταναλωτών αγοράζει έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα, όπως σάντουιτς, σαλάτες και σνακ, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Στις νεότερες γενιές, τα ποσοστά αυτά ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο. Το 77% της Gen Z και το 72% των Millennials αγοράζουν φαγητό «εν κινήσει» τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ το 42% της Gen Z και το 37% των Millennials επιλέγουν έτοιμα γεύματα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στην Ελλάδα, τρεις στους δέκα καταναλωτές επιλέγουν το σούπερ μάρκετ για την αγορά έτοιμου φαγητού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr