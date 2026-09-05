Η περιουσία της Μάρως Κοντού και το ρετιρέ στο Κουκάκι

Περισσότερες από σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού, δημοσιεύματα στρέφουν το ενδιαφέρον στην περιουσία και στην κληρονομική διαδοχή της σπουδαίας ηθοποιού. Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η καριέρα και η πραγματική περιουσία

Παρά την καριέρα δεκαετιών και τις πολυάριθμες κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές επιτυχίες της, η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε συγκεντρώσει τη μεγάλη περιουσία που ενδεχομένως φανταζόταν το κοινό. Βασικό και, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, μοναδικό σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο ήταν το ρετιρέ στο Κουκάκι, στην περιοχή όπου είχε γεννηθεί και μεγαλώσει, και όπου κατοικούσε.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Μάρω Κοντού είχε αναφέρει ότι δεν διέθετε αυτοκίνητο, οικόπεδα ή σημαντικές καταθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα μιας ηθοποιού που πρωταγωνίστησε σε πολλές επιτυχημένες παραγωγές.

Το παράπονο για τη σύνταξη και τα δικαιώματα

Η ηθοποιός είχε εκφράσει το παράπονό της για τη χαμηλή σύνταξη και τις περιορισμένες αμοιβές που λάμβανε από τις επαναλήψεις των ταινιών της. Είχε τονίσει ότι, παρότι πολλές από τις ταινίες της εξακολουθούν να προβάλλονται συστηματικά, η οικονομική ανταμοιβή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή.

«Ύστερα από 44 χρόνια στη σκηνή βγήκα στη σύνταξη με 17.000 δραχμές», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το χάσμα ανάμεσα στην καλλιτεχνική αναγνώριση και την οικονομική της κατάσταση. Σε νεότερη τοποθέτησή της, είχε αναφέρει ότι η σύνταξή της είχε περιοριστεί στα 715 ευρώ, ενώ τα δικαιώματα από τις κινηματογραφικές επαναλήψεις ανέρχονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά.

Η κληρονομική διαδοχή

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων για την κληρονομιά της Μάρως Κοντού βρίσκεται ο ανιψιός της. Αυτός φέρεται να αποτελούσε έναν από τους στενότερους ανθρώπους της και να παρέμεινε δίπλα της μέχρι το τέλος της ζωής της. Οι ίδιες πληροφορίες τον εμφανίζουν ως τον πιθανό αποδέκτη της περιουσίας της, και κυρίως του ακινήτου στο Κουκάκι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημο έγγραφο διαθήκης, πλήρης απογραφή της περιουσίας ή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οριστικά τον μοναδικό κληρονόμο. Ως εκ τούτου, όσα αναφέρονται για την κληρονομική διαδοχή παραμένουν δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεν αποτελούν επισήμως πιστοποιημένα δεδομένα.

Η καλλιτεχνική παρακαταθήκη

Πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε υλική κληρονομιά παραμένει η καλλιτεχνική παρακαταθήκη της Μάρως Κοντού. Οι εμβληματικές ερμηνείες της, η μακρά θεατρική της διαδρομή και η ξεχωριστή της παρουσία σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της ένα ανεξίτηλο έργο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr