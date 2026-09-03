Το νέο τρέιλερ της σειράς «Harry Potter» κυκλοφόρησε: Πρώτη ματιά στον νέο Χάρι και το Χόγκουαρτς

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της σειράς «Harry Potter», προσφέροντας μια φρέσκια ματιά στην ανανεωμένη εκδοχή του κόσμου της μαγείας που ετοιμάζεται να κατακτήσει τη μικρή οθόνη. Το φιλόδοξο εγχείρημα του HBO πρόκειται να μεταφέρει και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε ισάριθμες τηλεοπτικές σεζόν. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων στο HBO, ενώ θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα HBO Max.

Οι νέοι πρωταγωνιστές

Σύμφωνα με το Variety, ο πρωτοεμφανιζόμενος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν έχει αναλάβει τον ρόλο του Harry Potter. Ο ΜακΛάφλιν καλείται να ενσαρκώσει τον εμβληματικό χαρακτήρα, ο οποίος είχε σφραγιστεί στη μεγάλη οθόνη από τον Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Στο πλευρό του, τους κολλητούς του φίλους, Ron Weasley και Hermione Granger, υποδύονται ο Αλάστερ Στάουτ και η Αραμπέλα Στάντον αντίστοιχα. Οι τρεις νεαροί ηθοποιοί ξεκινούν μαζί τα πρώτα τους βήματα στη Σχολή Μαγείας Χόγκουαρτς, όπως αποκαλύπτει το νέο τρέιλερ της σειράς.

Τα πρώτα βήματα στο Χόγκουαρτς

Το τρέιλερ δείχνει τον Harry, τον Ron και την Hermione να φτάνουν στο Χόγκουαρτς, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκηνικά του μαγικού κόσμου. Εκεί, συμμετέχουν στην τελετή της Επιλογής, μια κομβική στιγμή για κάθε νέο μαθητή, όπου και οι τρεις τοποθετούνται στον οίκο του Gryffindor.

Ο Harry έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το προσωπικό του Χόγκουαρτς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται ο Dumbledore, ο Snape, η McGonagall και ο Hagrid. Παράλληλα, παρακολουθεί μαθήματα μαγείας, όπως βοτανολογία και ξόρκια, και δοκιμάζει τις ικανότητές του στο άθλημα του Κουίντιτς.

Εκτός από τις σχολικές δραστηριότητες, ο κεντρικός ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με το μυστήριο της Φιλοσοφικής Λίθου, το οποίο προσπαθεί να διαλευκάνει μαζί με τους φίλους του, σηματοδοτώντας την έναρξη των περιπετειών τους.

Η φιλοσοφία πίσω από τη σειρά

Το φιλόδοξο εγχείρημα του HBO έχει ως στόχο να μεταφέρει πιστά στην τηλεόραση και τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με κάθε βιβλίο να αντιστοιχεί σε μία τηλεοπτική σεζόν. Ο πρώτος κύκλος της σειράς θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και βασίζεται εξ ολοκλήρου στην πλοκή του βιβλίου «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθου».

Η παραγωγή έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν, η οποία εγκρίθηκε τον Μάιο. Αυτή η συνέχεια θα ακολουθήσει την ιστορία του δεύτερου βιβλίου της σειράς, «Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά».

Το εντυπωσιακό καστ της παραγωγής

Το καστ της σειράς είναι πολυπληθές και περιλαμβάνει μια σειρά από γνωστούς ηθοποιούς σε σημαντικούς ρόλους. Ο Τζον Λίθγκοου υποδύεται τον Albus Dumbledore, ενώ η Τζάνετ ΜακΤίρ εμφανίζεται ως καθηγήτρια McGonagall. Τον ρόλο του καθηγητή Snape έχει αναλάβει ο Πάπα Εσιέντου, και ο Νικ Φροστ ενσαρκώνει τον Hagrid.

Στους υπόλοιπους ρόλους του προσωπικού του Χόγκουαρτς, ο Λιουκ Θάλον υποδύεται τον καθηγητή Quirrell και ο Πολ Γουάιτχαους τον Argus Filch. Ο Τζόνι Φλιν εμφανίζεται ως Lucius Malfoy. Παράλληλα, πολλοί νεαροί ηθοποιοί κάνουν το πρώτο τους μεγάλο βήμα στη σειρά, με τον Λοξ Πρατ να υποδύεται τον Draco Malfoy, τον Λίο Έρλι τον Seamus Finnegan, τον Ρόρι Γουίλμοτ τον Neville Longbottom και την Γκρέισι Κόκραν τη Ginny Weasley.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr