Η σπουδαία τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον πέθανε στα 70 της

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ, Κασάντρα Γουίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy, πέθανε χθες, Τετάρτη, σε ηλικία 70 ετών. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από τον καλλιτεχνικό της πράκτορα, Ρόμπερτ Τόρε, ο οποίος χαιρέτισε τη μνήμη της ως μιας «θρυλικής καλλιτέχνιδας της τζαζ». Η Γουίλσον έφυγε γαλήνια στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της, στη γενέτειρά της, το Τζάκσον του Μισισίπι, στις νότιες ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του θανάτου και το αίτημα για ιδιωτικότητα

Ο Ρόμπερτ Τόρε, καλλιτεχνικός πράκτορας της Κασάντρα Γουίλσον, ήταν αυτός που γνωστοποίησε στα μέσα ενημέρωσης την απώλεια της σπουδαίας καλλιτέχνιδας. Σε δήλωσή του, ο Τόρε ανέφερε πως «η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της». Χαιρέτισε επίσης τη μνήμη της, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «θρυλική καλλιτέχνιδα της τζαζ».

Η αιτία του θανάτου της Κασάντρα Γουίλσον δεν έχει γίνει γνωστή. Ο μάνατζέρ της ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας την ανάγκη για ηρεμία μετά την απώλεια της βραβευμένης με Grammy καλλιτέχνιδας.

Η μοναδική φωνή και το καλλιτεχνικό της εύρος

Η Κασάντρα Γουίλσον ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο, φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο χροιά της. Η φωνή της θεωρούνταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στη σύγχρονη τζαζ, ικανή να υφάνει ένα σαγηνευτικό μωσαϊκό ήχων που άνοιξε νέους δρόμους έκφρασης για το είδος.

Πέρα από την ιδιότητά της ως ερμηνεύτριας, η Γουίλσον διακρίθηκε και ως στιχουργός, συνθέτρια και παραγωγός. Αυτό το ευρύ φάσμα ταλέντων της επέτρεψε να δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο, συνδυάζοντας στοιχεία τζαζ, μπλουζ, φολκ και R&B, καθιστώντας την μια πολυσχιδή και επιδραστική μορφή στη μουσική σκηνή.

Μια καριέρα με σημαντικές συνεργασίες

Η καριέρα της Κασάντρα Γουίλσον διήρκεσε πάνω από 30 χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές φωνές του είδους. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και επιτυχημένης πορείας, η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με πληθώρα καταξιωμένων μουσικών, εμπλουτίζοντας το έργο της και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα.

Μεταξύ των σημαντικών συνεργατών της συγκαταλέγονται ο Στιβ Κόλμαν και ο Γουίντον Μαρσάλις, ονόματα που σημάδεψαν την παγκόσμια σκηνή της τζαζ. Αυτές οι συνεργασίες όχι μόνο ενίσχυσαν την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά συνέβαλαν και στην εξέλιξη του ήχου της, καθιστώντας την μια πρωτοπόρο καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της.

Οι δύο διακρίσεις στα βραβεία Grammy

Η Κασάντρα Γουίλσον τιμήθηκε δύο φορές με Βραβεία Grammy, γεγονός που επισφράγισε την αναγνώριση της καλλιτεχνικής της αξίας και της προσφοράς της στη μουσική. Η πρώτη της μεγάλη διάκριση ήρθε το 1997, όταν της απονεμήθηκε το Grammy καλύτερης τζαζ φωνητικής ερμηνείας για το άλμπουμ της «New Moon Daughter».

Δώδεκα χρόνια αργότερα, η Γουίλσον απέσπασε ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό, Grammy. Το 2009, της απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το έργο της «Loverly». Αυτές οι βραβεύσεις επιβεβαίωσαν την κυριαρχία της στον χώρο της τζαζ μουσικής και την ικανότητά της να δημιουργεί έργα που ξεχωρίζουν και αναγνωρίζονται διεθνώς.

Με πληροφορίες από: Topontiki