Στο χειρουργείο ο Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου»

Ο γνωστός θεατρικός παραγωγός και μουσικός, Μαυρίκιος Μαυρικίου, ενημέρωσε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου το κοινό του ότι χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Η γνωστοποίηση έγινε μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, συνοδευόμενη από ένα προσωπικό μήνυμα.

Η ανάρτηση από το νοσοκομείο

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε. Ωστόσο, αρκέστηκε να τη χαρακτηρίσει ως «δύσκολη», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητά της.

Μέσα από τα λόγια που επέλεξε να γράψει, άφησε να εννοηθεί πως αυτή η εμπειρία αποτελεί για εκείνον ένα σημαντικό ορόσημο και σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του.

Το μήνυμα του Μαυρίκιου Μαυρικίου

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου».

Παράλληλα, ζήτησε την κατανόηση των φίλων και συνεργατών του, καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε τηλεφωνήματα και μηνύματα. «Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια», πρόσθεσε. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο καλλιτέχνης τόνισε την απόφασή του για μια ριζική αλλαγή: «Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr