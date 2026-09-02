Η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει στο Θέατρο Βράχων με το «Μέτρημα»

Η πολυαναμενόμενη μουσική παράσταση «Μέτρημα», με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων «Μελίνα Μερκούρη». Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία. Πρόκειται για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, που καλύπτει την πορεία των καλλιτεχνών από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη των επόμενων δημιουργιών τους.

Η επιστροφή του «Μετρήματος»

Το «Μέτρημα» αποτελεί μια μουσική παράσταση που γεννήθηκε σε μια στιγμή μετάβασης για τους τρεις δημιουργούς. Ένας κύκλος έκλεισε με την προηγούμενη δουλειά τους, το «Κάτι καίγεται», ενώ ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει με το «Όλα τέλεια».

Το νέο τραγούδι «Όλα τέλεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου, από το νέο δισκογραφικό label «CUT». Αυτή η νέα κυκλοφορία, μαζί με τα είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, αποτελούν την αφορμή για αυτή την παράσταση, η οποία χαρακτηρίζεται ως απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

Ένας απολογισμός ζωής και τέχνης

Οι δημιουργοί περιγράφουν το «Μέτρημα» ως μια αφορμή να επιδοθούν σε ένα «Μέτρημα ζωής». Σε αυτό το πλαίσιο, μετρούν τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους στον κόσμο τους.

Έναν χρόνο μετά το κλείσιμο του κύκλου του «Κάτι καίγεται» και είκοσι χρόνια από την έναρξη της κοινής τους πορείας, οι καλλιτέχνες ανατρέχουν σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις. Πρόκειται για έναν απολογισμό που γίνεται χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, όπως αναφέρουν.

Νέα εποχή και μουσικές γεύσεις

Η παράσταση διατηρεί την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού τους ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει μια μικρή γεύση από τα επόμενα μουσικά τους βήματα. Στόχος είναι η επιστροφή στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή.

Αυτή η νέα εποχή φέρνει απενοχοποίητα όλη την ουσία της τέχνης τους, όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Το «Μέτρημα» λειτουργεί ως ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, με τους καλλιτέχνες να ανυπομονούν να συναντήσουν το κοινό τους.

Πληροφορίες για τις παραστάσεις

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη». Η ώρα έναρξης και για τις δύο βραδιές έχει οριστεί στις 21:30, ενώ η ώρα προσέλευσης για το κοινό είναι στις 19:30.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, η τιμή Early Bird ανέρχεται στα 16 ευρώ. Στην προπώληση, η τιμή είναι 18 ευρώ, ενώ στο ταμείο την ημέρα της παράστασης θα κοστίζουν 20 ευρώ. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr.

Η ομάδα των συντελεστών

Στην παράσταση, η Νατάσσα Μποφίλιου αναλαμβάνει το τραγούδι. Ο Θέμης Καραμουρατίδης έχει την επιμέλεια των ενορχηστρώσεων και βρίσκεται στο πιάνο, ενώ ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια του προγράμματος.

Την ομάδα των μουσικών συμπληρώνουν ο Άρης Ζέρβας στο τσέλο, ο Γιώργος Κάστανος στο σαξόφωνο, ο Γιώργος Καρδιανός στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιώργος Μπουλντής στο μπάσο και ο Μανώλης Γιαννίκιος στα τύμπανα.

Με πληροφορίες από: Reader